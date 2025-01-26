Кая Каллас: выборы Лукашенко фиктивные и легитимности он не имеет

„Лукашенко цепляется за власть уже 30 лет. Завтра он переназначит себя на очередных фиктивных выборах.

Это вопиющее оскорбление демократии. Лукашенко не имеет никакой легитимности“, - написала Каллас в социальной сети X.

Ранее Комиссия Рийгикогу по иностранным делам заявила, что не признает так называемые выборы президента, которые состоятся в воскресенье в Беларуси под жестким контролем режима Лукашенко

„26 января Александр Лукашенко, который управляет Беларусью при поддержке российского режима в течение последних 30 лет, организует очередной избирательный фарс, при помощи которого пытается скрыть диктатуру под фальшивой маской демократии, подавляя при этом права человека и права граждан“, – отмечается в заявлении, с которым комиссия выступила на заседании Рийгикогу 24 января, в пятницу.

Ссылаясь на заявление Рийгикогу от 25 августа 2020 года, комиссия по иностранным делам заверяет, что и в этот раз не признает „выборы“, проходящие под жестким контролем режима, и призывает при первой возможности организовать в Беларуси свободные и демократические выборы президента под наблюдением Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и других международных организаций.

„Комиссия по иностранным делам призывает международную общественность оказать давление на белорусский режим с целью прекращения репрессий и освобождения людей, заключенных в тюрьму за выражение своих взглядов“, – отмечает комиссия и добавляет, что, по данным правозащитного центра „Весна“, за политические взгляды в Беларуси в тюрьме незаконно находится 1254 политических заключенных.

70-летний Александр Лукашенко переизбирается на седьмой срок.Спарринг-партнерами Лукашенко на выборах-2025 стали три представителя провластных партий - Сергей Сыранков, Александр Хижняк и Олег Гайдукевич - и псевдооппозиционный кандидат Анна Канопацкая.