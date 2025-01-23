Энели Ефимова, которая училась у бывшего эстонского пловца, получила водительские права. „Эмоции зашкаливают!“

Конец года стал для Энели Ефимовой особенно насыщенным и успешным. Она завоевала историческую бронзовую медаль для Эстонии на чемпионате мира по плаванию в Будапеште, была признана лучшей спортсменкой и лучшей молодой спортсменкой страны, а также отметила свое совершеннолетие.

„Я начала учиться в автошколе в сентябре. Переход в онлайн-гимназию позволил мне легче совмещать тренировки, учебу и занятия по вождению“, – рассказала двукратная чемпионка Европы.

После успешной сдачи экзамена по вождению Ефимова пребывала в приподнятом настроении, назвав получение водительских прав началом нового этапа в жизни: „Эмоции зашкаливают. Это важное достижение для меня. Я совершеннолетняя, и у меня есть водительские права!“

Инструктором по вождению у Ефимовой был Мартин Алликвеэ, бывший эстонский пловец и участник двух Олимпиад, который стал автоинструктором еще во время своей спортивной карьеры. „Я выбрала Мартина, потому что хотела учиться у человека, которого я уже знаю и которому доверяю. Я очень довольна своим выбором – Мартин (Алликвеэ) замечательный преподаватель. Он все объяснял спокойно и был очень терпелив, даже если я делала что-то неправильно. К тому же мы иногда обсуждали плавание“, – отметила Ефимова.

Теперь Энели сосредоточится на подготовке к весенним и летним чемпионатам, а также на окончании школы. „Учеба для меня важна, впереди выпускные экзамены, которые я буду сдавать этой весной“, – поделилась пловчиха, которая завершит гимназию этим летом.

Двукратная спортсменка года в Эстонии, чемпионка Европы и бронзовая медалистка чемпионата мира на короткой воде Энели Ефимова с осени продолжит тренироваться в команде университета Северной Каролины Wolfpack (перевод: „волчья стая“), с которой она заключила контракт в октябре 2023 года. Хотя время от времени появляются сомнения, является ли это наилучшим возможным шагом в карьере 18-летней пловчихи, главный тренер команды Брэйден Холлоуэй, опираясь на предыдущие успехи, уверяет, что в экспертности тренеров его команды сомневаться не стоит, и в этой среде Ефимова должна сделать шаг вперёд в своём развитии, двигаясь к всё более ярким медалям и пьедесталам.

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