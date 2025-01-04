04.01.2025, 14:45
Спортсменка года Энели Ефимова: „Родители замечают у меня эстонский акцент“
ФОТО: | Delfi Meedia
Энели Ефимова, как ответственный человек, всегда приходит на соревнования заранее, но в ночных кошмарах она часто видит, что опаздывает на старт или ее дисквалифицировали.
В прошлое воскресенье Энели Ефимова, покинувшая концертный зал Alexela с двумя золотыми „Кристьянами“ (всего у неё теперь пять титулов), на следующий день приняла участие в подкасте Delfi Sport „Mis tunne on?“, ответив на вопросы, которые до этого не задавались публично. В числе прочего, стало известно, сколько отжиманий подряд может сделать Ефимова, а также как проходил процесс сдачи допинг-пробы до её 18 лет.
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