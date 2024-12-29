ФОТО | Энели Ефимова и Йоханнес Эрм — лучшие спортсмены Эстонии 2024 года(1)
В воскресенье, 29 декабря, в таллиннском концертном зале Alexela прошла торжественная церемония, посвящённая награждению лучших спортсменов Эстонии 2024 года.
В воскресенье, 29 декабря, в таллиннском концертном зале Alexela состоялась торжественная церемония награждения лучших спортсменов Эстонии 2024 года.
Спортсменкой года второй год подряд стала пловчиха Энели Ефимова. В 17 лет она стала чемпионкой Европы на дистанции 100 метров брассом и заняла седьмое место на этой же дистанции на Олимпийских играх в Париже. Энели вошла в историю на чемпионате мира по плаванию в короткой воде, завоевав для Эстонии первую медаль на мировом первенстве. На дистанции 100 метров брассом она завоевала бронзовую медаль, а на дистанции 50 метров брассом заняла пятое место.
Кроме того, Энели Ефимова, которой 27 декабря исполнилось 18 лет, в третий раз была удостоена звания „Лучший молодой спортсмен“.
„Словно дежавю с прошлого года, когда я так же поднималась на сцену. Но, как отметил Хенри, олимпийского бассейна в Эстонии по-прежнему нет. Тем не менее, мы достойно представили страну в Париже. Сегодня я держу в руках золотого Кристьяна, и эта награда символизирует прогресс эстонского плавания,“ - поделилась своими мыслями Ефимова.
„Я хочу выразить благодарность моему родному городу Силламяэ и его жителям за неизменную поддержку. Надеюсь, что мой пример вдохновляет молодых спортсменов Эстонии: упорный труд и настойчивость обязательно приведут к вершинам мирового спорта. До встречи в следующем году!“, - добавила она.
Спортсменом года признан десятиборец Йоханнес Эрм, который провел выдающийся сезон.
Сначала Эрм завоевал бронзу на чемпионате мира в помещении в семиборье, и это стало только началом его успешного сезона.
В июне он стал чемпионом Европы, набрав 8764 очка, что является вторым лучшим результатом в истории Эстонии. В начале августа он занял шестое место на Олимпийских играх с результатом 8569 очков. Яркий сезон он завершил в Талонсе, где установил свой второй лучший результат в карьере — 8589 очков, что принесло ему первое место в многоборье на туре Всемирной легкоатлетической ассоциации (WA).
„Каждый год, приходя в Alexela, я мечтал, что однажды эта награда окажется в моих руках. Сначала я сидел в последних рядах, потом — в середине зала, а сегодня стою здесь. На стадионе я выступаю один, но это никогда не бывает только моим достижением“, - отметил Эрм.
Он поблагодарил главного спонсора Kaamos, своих родителей, друзей, а также физиотерапевта Ямнеса, который неизменно помогает ему восстанавливаться. „Ты мой настоящий супергерой,“ добавил он.
Эрм также выразил признательность всем своим тренерам: „Спасибо вам за то, что заботитесь о моём теле, технике и разуме“. Особые слова он адресовал своему главному наставнику Хольгеру Пилу: „Ты мой дирижёр и босс. Может, завтра сделаем выходной? От всего сердца благодарю тебя за то, что ты внушил мне уверенность в себе. Без тебя я бы не смог мечтать так масштабно. Спасибо тебе, Хольгер“.
Командой года стали кёрлингисты Марие Калдвеэ и Харри Лилль, продемонстрировавшие выдающиеся результаты в этом сезоне.
Звание „Лучшие параспортсмены года“ получили триатлонистка Лаура-Лийс Юурсалу и пловец Матц Топкин, для которого этот титул стал уже четвёртым.
Награду „Лучший тренер-2024“ вновь завоевал Хенри Хейн, наставник Энели Ефимовой, чей вклад в её успехи отмечен высокими оценками.
„В этом году с речью у меня сложилось непросто — я не ожидал, что окажусь на сцене, поэтому не подготовился. Но начнем с главного: прошел еще один год, а бассейна в Эстонии так и не появилось. Будем стараться исправить эту ситуацию,“ отметил Хейн, отдельно подчеркнув заслуги своих коллег Наукаса и Пила. „Не уверен, что смогу, как они, посвятить этой работе 40 лет“.
При этом большая часть спортсменов из группы Хейна в скором времени разъедется: его молодые пловцы, включая Ефимову, уже отправились или собираются поступать в университеты США. „Я навсегда останусь вашим главным поклонником и всегда готов помочь советом или делом. С нетерпением жду ваших выступлений на Олимпиаде в Лос-Анджелесе“, - сказал он.