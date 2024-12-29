ФОТО | Энели Ефимова и Йоханнес Эрм — лучшие спортсмены Эстонии 2024 года

В воскресенье, 29 декабря, в таллиннском концертном зале Alexela состоялась торжественная церемония награждения лучших спортсменов Эстонии 2024 года.

Спортсменкой года второй год подряд стала пловчиха Энели Ефимова. В 17 лет она стала чемпионкой Европы на дистанции 100 метров брассом и заняла седьмое место на этой же дистанции на Олимпийских играх в Париже. Энели вошла в историю на чемпионате мира по плаванию в короткой воде, завоевав для Эстонии первую медаль на мировом первенстве. На дистанции 100 метров брассом она завоевала бронзовую медаль, а на дистанции 50 метров брассом заняла пятое место.

Кроме того, Энели Ефимова, которой 27 декабря исполнилось 18 лет, в третий раз была удостоена звания „Лучший молодой спортсмен“.

„Словно дежавю с прошлого года, когда я так же поднималась на сцену. Но, как отметил Хенри, олимпийского бассейна в Эстонии по-прежнему нет. Тем не менее, мы достойно представили страну в Париже. Сегодня я держу в руках золотого Кристьяна, и эта награда символизирует прогресс эстонского плавания,“ - поделилась своими мыслями Ефимова.

„Я хочу выразить благодарность моему родному городу Силламяэ и его жителям за неизменную поддержку. Надеюсь, что мой пример вдохновляет молодых спортсменов Эстонии: упорный труд и настойчивость обязательно приведут к вершинам мирового спорта. До встречи в следующем году!“, - добавила она.

Спортсменом года признан десятиборец Йоханнес Эрм, который провел выдающийся сезон.

Сначала Эрм завоевал бронзу на чемпионате мира в помещении в семиборье, и это стало только началом его успешного сезона.

В июне он стал чемпионом Европы, набрав 8764 очка, что является вторым лучшим результатом в истории Эстонии. В начале августа он занял шестое место на Олимпийских играх с результатом 8569 очков. Яркий сезон он завершил в Талонсе, где установил свой второй лучший результат в карьере — 8589 очков, что принесло ему первое место в многоборье на туре Всемирной легкоатлетической ассоциации (WA).