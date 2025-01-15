Руководитель „волчьей стаи“, к которой осенью примкнет Энели Ефимова: наша конечная цель — олимпийское золото в Лос-Анджелесе

Двукратная спортсменка года в Эстонии, чемпионка Европы и бронзовая медалистка чемпионата мира на короткой воде Энели Ефимова с осени продолжит тренироваться в команде университета Северной Каролины Wolfpack (перевод: „волчья стая“), с которой она заключила контракт в октябре 2023 года. Хотя время от времени появляются сомнения, является ли это наилучшим возможным шагом в карьере 18-летней пловчихи, главный тренер команды Брэйден Холлоуэй, опираясь на предыдущие успехи, уверяет, что в экспертности тренеров его команды сомневаться не стоит, и в этой среде Ефимова должна сделать шаг вперёд в своём развитии, двигаясь к всё более ярким медалям и пьедесталам.

„Во-первых, мы добились большого успеха со спортсменами и спортсменками из разных стран. Во-вторых, приоритетом для Энели остаётся Эстония. Хотя я тренер университета, главное — чтобы она представляла свою страну на самом высоком уровне. В-третьих, мы всегда ставим благополучие семьи и спортсмена на первое место. Мы не такая программа, которая хочет выжать из неё максимум. Мы хотим, чтобы она ушла отсюда с отличным опытом, и собираемся позаботиться о ней наилучшим образом. У неё будет очень много прав говорить о том, как она себя чувствует и что ей нужно“, — сказал Холлоуэй, указывая на фотографию на стене своего офиса.