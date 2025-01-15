Руководитель „волчьей стаи“, к которой осенью примкнет Энели Ефимова: наша конечная цель — олимпийское золото в Лос-Анджелесе(1)
Главный тренер команды по плаванию университета Северной Каролины Брэйден Холлоуэй успокаивает болельщиков Энели Ефимовой: она в надежных руках, и он обещает сделать все возможное, чтобы помочь Ефимовой выиграть олимпийское золото в 2028 году.
Двукратная спортсменка года в Эстонии, чемпионка Европы и бронзовая медалистка чемпионата мира на короткой воде Энели Ефимова с осени продолжит тренироваться в команде университета Северной Каролины Wolfpack (перевод: „волчья стая“), с которой она заключила контракт в октябре 2023 года. Хотя время от времени появляются сомнения, является ли это наилучшим возможным шагом в карьере 18-летней пловчихи, главный тренер команды Брэйден Холлоуэй, опираясь на предыдущие успехи, уверяет, что в экспертности тренеров его команды сомневаться не стоит, и в этой среде Ефимова должна сделать шаг вперёд в своём развитии, двигаясь к всё более ярким медалям и пьедесталам.