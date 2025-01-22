Суд признал трех молодых людей виновными в принадлежности к террористической организации

Идеология Feuerkrieg Division (FKD) основывается на национал-социализме. FKD пропагандирует превосходство белой расы, проявляет враждебность к государственной власти призывает отдельных лиц браться за оружие и планировать террористические атаки. Последователи этой идеологии распространяют и оправдывают расовую ненависть в отношении инородцев, евреев, темнокожих, а также представителей сексуальных меньшинств, журналистов и сотрудников полиции.

На момент совершения преступления все трое осужденных были несовершеннолетними. Поэтому суд в порядке договорного производства возложил на них обязательства, чтобы направить молодых людей в дальнейшем на правопослушное поведение.

Молодые люди будут обязаны участвовать в снижающих риски и реабилитационных мероприятиях с целью их дерадикализации и уменьшения вероятности их рискованного поведения. Цель выполнения обязанностей, установленных судом, заключается в содействии формированию здорового мировоззрения, развитию положительных установок и ценностей, а также в поддержке их личной и социальной реабилитации.

Госпрокурор Вахур Верте отметил, что важно замечать говорящие о радикализации признаки и при необходимости сообщать об этом Полиции безопасности.

„Надеемся, что в данном случае своевременное вмешательство предотвратило потенциально очень серьезные последствия. Суд назначил молодым людям поведенческий контроль и направил их к законопослушному будущему через участие в волонтерской деятельности. Несмотря на серьезный характер действий несовершеннолетних, суд обоснованно счел, что вместо наказания правильнее будет помочь и поддержать молодых людей, потому что они могли не до конца осознавать, какими могут быть последствия таких действий“, - сказал Верте.

Досудебное следствие по уголовному делу вела Полиция безопасности и Государственная прокуратура.

Приговор еще не вступил в законную силу.