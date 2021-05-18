Новости Эстонии
18.05.2021, 12:11

ВИДЕО | Эстонские неонацисты систематически преследовали и угрожали проживающим в стране темнокожим иностранцам

 
Мартин Лайне
Kuvatõmmis
Молодой человек из Эстонии создал в социальных сетях группу, в которой унижал местных темнокожих, и поддерживал тесные связи с неонацистами за рубежом, пишет Eesti Päevaleht.

”1, 2, 3, поехали!”, — командует один из членов группы и участники поднимают руки в римском приветствии. Конференция неонацистов началась. Участников немного, и среди них молодой человек из Эстонии по имени Ромет ака Romet38.

”Во-первых, идти в мечеть или синагогу неэффективно. Политики, губернаторы, президенты … Это все, что я скажу”, — говорит человек, называющий себя Зойс. Он выглядит гораздо более опытным, чем остальные. Хоть он и неоднократно подчеркивает, что осуждает насилие, это не мешает ему раздавать детальные рекомендации. Он учит молодежь, как подготовиться к нападению, что для этого искать в гугле и кого выбирать в качестве цели.

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