К концу 2025 года Tele2 полностью закроет свою 3G-сеть

„Технологии стремительно развиваются – и 3G-сеть, с точки зрения современных решений, уже не соответствует требованиям клиентов. Именно поэтому Tele2 решил, последним среди эстонских операторов, закрыть к концу года свою 3G-сеть – ее время истекло, – сообщил руководитель подразделения частных клиентов Tele2 Расмус Нурк. – Как нам известно, большинство наших клиентов пользуются сетями четвертого и пятого поколения – и поддержка 3G-сети сегодня экономически нецелесообразна. Вместо этого мы направим больше средств на развитие 4G- и 5G-сети, что позволит улучшить качество услуг разговорной связи и передачи данных“.

Закрытие 3G-сети в регионах будет осуществляться по следующему плану:

начиная с 02.2025 г. – город Раквере и его окрестности

начиная с 05.2025 г. – Западная Эстония, Пярнумаа и острова

начиная с 09.2025 г. – Таллинн и Харьюмаа

начиная с 11.2025 г. – Ида- и Ляэне-Вирумаа, Центральная и Северо-восточная Эстония

Планируемое закрытие в первую очередь касается устаревших модемов и роутеров, которых могут работать только в 3G-сети и после ее закрытия станут непригодными. „Большинство звонков в настоящее время совершается с помощью услуги VoLTE, то есть в 4G-сети, которая обеспечивает более высокое качество разговорной связи, минимизацию задержки при голосовом звонке и более высокую стабильность. Владельцы старых кнопочных телефонов могут не беспокоиться – после закрытия 3G они смогут также использовать для звонков 2G-сеть, которая по-прежнему будет работать“, – подчеркнул Расмус Нурк.

Что важно сделать до закрытия 3G-сети?

Желательно заблаговременно, еще до закрытия 3G, приобрести телефон с поддержкой VoLTE – с прицелом на будущее и для того, чтобы повысить качество разговорной связи. О том, поддерживает ли ваш телефон услугу VoLTE, он сообщит вам сам. Большинство моделей показывают в верхней части экрана, какая сеть/технология используется в данный момент: 2G, 3G, 4G/VoLTE или 5G.