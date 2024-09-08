Для жителей Эстонии интернет станет доступнее. Связано это с закрытием 3G-сетей(2)
Потребности пользователей растут с каждым днем. И чтобы их своевременно удовлетворить, сектор телекоммуникаций находится в состоянии перманентного изменения. Одним из самых важных на сегодня проектов эстонских операторов является закрытие 3G-сетей. Все высвободившиеся ресурсы можно будет направить на развитие 5G-интернета.
„Закрытие 3G-сетей – естественный этап развития сектора телекоммуникаций. Клиентам необходимо более быстрое, качественное соединение, и 5G-интернет становится новой реалией, которая соответствует желанию пользователей оперировать крупными массивами данных на высокой скорости“, – сообщил руководитель по разговорным и интернет-услугам Tele2 Расмус Нурк.
Закрытие устаревших сетей обусловлено потребностями клиентов. „Ресурс частот, полученных операторами, весьма ограничен. И если статистика свидетельствует о стремлении потребителей пользоваться современными сетями, то с коммерческой точки зрения, нет никакого смысла поддерживать устаревшие 3G-сети и инвестировать в них“, – отметил Расмус Нурк.
4G и 5G – шаги в будущее
А как отразится на потребителях закрытие 3G? У операторов появится возможность направить высвободившиеся ресурсы на развитие новых сетей и предоставить клиентам более качественные услуги. „Наша цель – обеспечить наилучший пользовательский опыт. И 5G играет здесь ключевую роль. Интернет станет еще быстрее, а соединение – лучше“, – уверен руководитель по разговорным и интернет-услугам Tele2.
Tele2 уже начал подготовку к реализации проекта. Закрытие 3G-сети будет осуществляться поэтапно в течение всего 2025 года. Хотя уже сейчас большая часть клиентских звонков делается с помощью VoLTE, то есть в 4G-сети. „Большинство современных устройств поддерживают по умолчанию услугу VoLTE, которая обеспечивает более высокое качество разговорной связи, в том числе и там, где слабый сигнал. Звонки осуществляются сразу через 4G-сеть независимо от наличия пакета передачи данных. Разговорная связь VoLTE – более четкая, стабильная, а соединение занимает меньше времени. Клиенты не отмечают этих технологических изменений, но их пользовательский опыт незаметно обретает более высокий уровень“, – подчеркнул Расмус Нурк.
Совместимость устройств и сетевые параметры
Закрытие 3G-сети в следующем году напрямую коснется нескольких тысяч клиентов Tele2 – владельцев устройствами, работающими только в этой сети. И если эти клиенты захотят продолжить пользоваться услугами связи, то им придется заменить свои устаревшие девайсы. „К таким устройствам относятся и единичные интернет-модемы 3G“, – добавил Расмус Нурк, но это затронет лишь мизерную долю клиентов. В любом случае следует иметь в виду: все Ваши устройства должны на программном уровне поддерживать современные технологии. А вот у пользователей старыми кнопочными телефонами повода для беспокойства нет: после закрытия 3G они смогут звонить через 2G-сеть.
Чтобы всегда была сетевая совместимость, Tele2 советует покупать телефоны у своего оператора. „С развитием э-коммерции клиенты стали чаще покупать устройства в зарубежных интернет-магазинах, где более привлекательные низкие цены. Но они не учитывают риск того, что приобретенные там устройства будут иметь в нашем регионе ограниченный функционал“, – предупреждает Расмус Нурк. Зачастую проблемы возникают именно с устройствами, которые были куплены за рубежом и не предназначены для нашего региона. „Вовсе не исключено, что такой флагманский телефон, внешне очень похожий на устройства, продающиеся у нас, не будет поддерживать частоты эстонских сетей. Вот почему телефоны и все другие девайсы, использующие передачу данных, следует приобретать у эстонских операторов. Только в этом случае Вы будете уверены, что устройства протестированы, а их программное и аппаратное обеспечение соответствует особенностям нашего региона“, – сказал в заключение руководитель по разговорным и интернет-услугам Tele2.
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