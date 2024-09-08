Для жителей Эстонии интернет станет доступнее. Связано это с закрытием 3G-сетей

Чтобы всегда была сетевая совместимость, Tele2 советует покупать телефоны у своего оператора. „С развитием э-коммерции клиенты стали чаще покупать устройства в зарубежных интернет-магазинах, где более привлекательные низкие цены. Но они не учитывают риск того, что приобретенные там устройства будут иметь в нашем регионе ограниченный функционал“, – предупреждает Расмус Нурк. Зачастую проблемы возникают именно с устройствами, которые были куплены за рубежом и не предназначены для нашего региона. „Вовсе не исключено, что такой флагманский телефон, внешне очень похожий на устройства, продающиеся у нас, не будет поддерживать частоты эстонских сетей. Вот почему телефоны и все другие девайсы, использующие передачу данных, следует приобретать у эстонских операторов. Только в этом случае Вы будете уверены, что устройства протестированы, а их программное и аппаратное обеспечение соответствует особенностям нашего региона“, – сказал в заключение руководитель по разговорным и интернет-услугам Tele2.