Статистика Tele2: инвестиции в развитие сети вызвали резкий рост использования 5G-услуг

Статистические сведения Tele2 подтверждают: за период с декабря прошлого года по октябрь этого года объемы передачи данных в сети Tele2 увеличились почти в пять раз. Причиной столь стремительного роста стало быстрое расширение 5G-сети. „Внедрение 5G-сети началось три года назад, и на сегодня она уже охватывает 68% территории нашей страны. Мы намерены продолжить заданный темп работ и покрыть 5G-сетью 70% территории Эстонии, чтобы преимущества 5G-технологии стали доступны большему числу потребителей“, – заявил Маргус Ситс.

Опыт Tele2 свидетельствует о том, что потребители охотно переходят на потребление 5G-услуг при возникновении такой возможности. „Объясняется это очень просто: 5G-сеть, по сравнению с сетью четвертого поколения, быстрее, надежнее и в большей степени соответствует современным требованиям“, – уверен Маргус Ситс.

„Мы видим по итогам статистики, как быстро растет использование услуг передачи данных. Это стало возможно благодаря внедрению 5G – передовой технологии, которая позволит нам в будущем обслуживать еще большие объемы передачи данных“, – подчеркнул Маргус Ситс.

На фоне этого роста также значительно увеличилось количества устройств с поддержкой 5G в сети Tele2 – на их долю уже приходится порядка 50%. „И в этом большая заслуга производителей, которые повысили выпуск таких устройств. Прошли те времена, когда 5G-смартфоны были наперечет, а технология пятого поколения встречалась только у флагманских моделей“, – отметил руководитель по строительству и управлению сети Tele2.

Количество базовых 5G-станций Tele2 увеличилось по сравнению с прошлым годом более, чем в два раза. И сегодня через них проходит уже 11% совокупного трафика передачи данных. До конца года будут введены в эксплуатацию еще две 5G-станции: в Пауствере (волость Пылтсамаа) и в Кяо (волость Элва).

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