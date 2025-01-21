Константин Васильев: Эстония имеет потенциал вырастить 20–30 игроков, которые смогут достойно выступать в Европе

„Флора“ хорошо работает с молодежью, постепенно подключая её к основной команде, что способствует развитию. По словам Васильева, для развития эстонского футбола и конкурентоспособности сборной важно работать с местными игроками. Каждый клуб выбирает свой путь, и я не считаю, что один подход правильнее другого“, - сказал Васильев.

В последнее время эстонские футболисты всё чаще привлекают внимание европейских клубов. Так, два игрока „Флоры“ — Крейда и Соометс — уехали в Чехию и Нидерланды соответственно. Один из лидеров „Левадии“ Иоан Яковлев отправился в Афины, а Алекс Маттиас Тамм (23), ставший лучшим бомбардиром национального первенства в составе „Нымме Калью“, продолжит карьеру в составе „Олимпии“ из Любляны.

По мнению Васильева, „надо сосредоточиться на футболе и работать профессионально на всех уровнях. Эстония действительно имеет потенциал вырастить 20–30 игроков, которые смогут достойно выступать на среднем уровне в Европе. Это уже был бы значительный прогресс для нашей футбольной системы. Конечно, достичь топовых чемпионатов сложно, особенно учитывая масштабы страны и уровень внутренней лиги, но даже средние европейские лиги могут стать отличной ступенью для наших игроков.

Тот факт, что у нас сейчас есть футболисты в топовых лигах Европы, и интерес к эстонским игрокам за границей растет, — это показатель правильного направления. Даже если кто-то оказывается в менее известных лигах, но на качественно более высоком уровне, это уже большой шаг вперед. Такой опыт помогает не только самим игрокам, но и приносит пользу сборной, повышая ее общий уровень.

Главное — не терять веру и четко понимать цель. Любое достижение за пределами внутреннего чемпионата, будь то в Европе или на других континентах, — это повод для гордости и стимул для дальнейшего развития футбола в Эстонии“, — сказал в интервью RusDelfi Константин Васильев.

Константин Васильев Свой путь в футболе Васильев начал в Таллиннской футбольной школе. С 2003 по 2007 год он выступал за „Левадию“, а затем продолжил карьеру за рубежом, защищая цвета таких клубов, как „Нафта“ и „Копер“ (оба — Словения), „Амкар“ (Пермь, Россия), „Пяст“ и „Ягеллония“ (оба — Польша). В 2019 году он вернулся в Эстонию и стал игроком „Флоры“, с которой завоевал несколько титулов, включая чемпионство и участие в международных турнирах, таких как Лига конференций. Константин Васильев — рекордсмен сборной Эстонии по количеству матчей (158) и голов (26). Трижды признавался лучшим футболистом года в Эстонии. Семикратный чемпион страны: трижды с „Левадией“ и четырежды с „Флорой“.

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