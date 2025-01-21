Константин Васильев: Эстония имеет потенциал вырастить 20–30 игроков, которые смогут достойно выступать в Европе
В конце прошлого года футбольный клуб „Флора“ объявил, что главным тренером основной команды станет Константин Васильев, недавно завершивший карьеру игрока. Рекордсмен сборной Эстонии по числу матчей в составе национальной команды рассказал в интервью RusDelf об эстонских футболистах.
„Флора“ хорошо работает с молодежью, постепенно подключая её к основной команде, что способствует развитию. По словам Васильева, для развития эстонского футбола и конкурентоспособности сборной важно работать с местными игроками. Каждый клуб выбирает свой путь, и я не считаю, что один подход правильнее другого“, - сказал Васильев.
В последнее время эстонские футболисты всё чаще привлекают внимание европейских клубов. Так, два игрока „Флоры“ — Крейда и Соометс — уехали в Чехию и Нидерланды соответственно. Один из лидеров „Левадии“ Иоан Яковлев отправился в Афины, а Алекс Маттиас Тамм (23), ставший лучшим бомбардиром национального первенства в составе „Нымме Калью“, продолжит карьеру в составе „Олимпии“ из Любляны.
По мнению Васильева, „надо сосредоточиться на футболе и работать профессионально на всех уровнях. Эстония действительно имеет потенциал вырастить 20–30 игроков, которые смогут достойно выступать на среднем уровне в Европе. Это уже был бы значительный прогресс для нашей футбольной системы. Конечно, достичь топовых чемпионатов сложно, особенно учитывая масштабы страны и уровень внутренней лиги, но даже средние европейские лиги могут стать отличной ступенью для наших игроков.
Тот факт, что у нас сейчас есть футболисты в топовых лигах Европы, и интерес к эстонским игрокам за границей растет, — это показатель правильного направления. Даже если кто-то оказывается в менее известных лигах, но на качественно более высоком уровне, это уже большой шаг вперед. Такой опыт помогает не только самим игрокам, но и приносит пользу сборной, повышая ее общий уровень.
Главное — не терять веру и четко понимать цель. Любое достижение за пределами внутреннего чемпионата, будь то в Европе или на других континентах, — это повод для гордости и стимул для дальнейшего развития футбола в Эстонии“, — сказал в интервью RusDelfi Константин Васильев.