Футбол
04.06.2024, 17:36

Путь Константина Васильева от вундеркинда до легенды эстонского футбола

 
Константина Васильева
Константина Васильева
ФОТО: Martin Ahven | Õhtuleht

Сегодня в Люцерне 39-летний Константин Васильев завершит карьеру в сборной. Если он выйдет на поле в Швейцарии, то это будет 158-й матч ветерана в главной команде страны, и он станет абсолютным рекордсменом. И хотя недопонимание во время интервью и последовавший затем скандал несколько подпортили праздник, но если посмотреть только на выступления Константина в сборной Эстонии, то лучшего человека для капитанской работы, пожалуй, не найти.

Детство

Васильев начал заниматься футболом в Маарду. Первым тренером был Виктор Пасикута. В 2001 году креативный хавбек дебютировал в составе клуба „Таллинна ЯК“ в возрасте 16 лет. В том же году непродолжительное время играл за „ХЮЙК Эммасте“.

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