Путь Константина Васильева от вундеркинда до легенды эстонского футбола

Сегодня в Люцерне 39-летний Константин Васильев завершит карьеру в сборной. Если он выйдет на поле в Швейцарии, то это будет 158-й матч ветерана в главной команде страны, и он станет абсолютным рекордсменом. И хотя недопонимание во время интервью и последовавший затем скандал несколько подпортили праздник, но если посмотреть только на выступления Константина в сборной Эстонии, то лучшего человека для капитанской работы, пожалуй, не найти.