Рекордсмен сборной Эстонии Константин Васильев станет новым главным тренером „Флоры“
Футбольный клуб „Флора“ объявил, что новым главным тренером основной команды станет Константин Васильев, недавно завершивший свою карьеру игрока. Васильев, который является центральным полузащитником и рекордсменом сборной Эстонии, возглавит команду в преддверии нового сезона. Подготовка к следующему сезону начнётся в начале января.
Константин Васильев прокомментировал свою новую должность главного тренера „Флоры“ следующим образом: „Я готовился к этому решению последние пять-шесть лет, так как хотел продолжить карьеру в футболе. В течение этого времени мы с руководством „Флоры“ обсуждали гипотетически возможную тренерскую роль, и такая перспектива была. В конечном итоге всё произошло быстро, и клуб предложил мне шанс стать главным тренером. Для меня это не было сложным решением“.
Константин Васильев осознаёт, что на новой должности его ждут большие ожидания и ответственность: „Ответственность действительно велика, я это понимаю. Но не бывает такого, чтобы ты был окончательно готов к вызову, ведь даже топ-тренеры иногда меняют клубы. Всегда нужно с чего-то начинать. Когда предлагают возможность возглавить „Флору“, конечно, надо её принять“. Он отметил, что сейчас не хочет ничего декларировать: „Мы начнём подготовку к новому сезону и будем двигаться по плану. Мы обязаны быть конкурентоспособными и бороться за чемпионство“.
Константин Васильев также добавил, что команда начнёт подготовку к новому сезону в начале января. Однако некоторые игроки планируют собраться уже в декабре, чтобы начать подготовку заранее.
Кроме того, Константин Васильев отметил, что основная команда „Флора“ останется в значительной степени такой же, как и в завершившемся сезоне, несмотря на несколько неопределённых моментов. Он подчеркнул, что игровой стиль команды будет зависеть от сильных сторон игроков, которые будут определять основные принципы игры.
На данный момент Константин Васильев завершает курс UEFA Pro, который он проходит при Эстонской футбольной федерации (ЭФС). Торжественная церемония вручения дипломов состоится в середине декабря.
Свой путь в футболе Васильев начал в Таллиннской футбольной школе. С 2003 по 2007 год он выступал за „Левадию“, а затем продолжил карьеру за рубежом, защищая цвета таких клубов, как „Нафта“ и „Копер“ (оба — Словения), „Амкар“ (Пермь, Россия), „Пяст“ и „Ягеллония“ (оба — Польша). В 2019 году он вернулся в Эстонию и стал игроком „Флоры“, с которой завоевал несколько титулов, включая чемпионство и участие в международных турнирах, таких как Лига конференций.
Константин Васильев — рекордсмен сборной Эстонии по количеству матчей (158) и голов (26), а также трёхкратный победитель титула „Лучший футболист Эстонии“.
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