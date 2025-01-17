Васильев в роли главного тренера „Флоры“: кидаться бутсами в футболистов не планирую
В конце прошлого года футбольный клуб „Флора“ объявил, что главным тренером основной команды станет Константин Васильев, недавно завершивший карьеру игрока. Рекордсмен сборной Эстонии по числу матчей в составе национальной команды поделился ожиданиями от предстоящего сезона в интервью RusDelfi. Васильев рассказал о новых вызовах, связанных с переходом на тренерскую работу, и о том, каково это — руководить командой, когда еще совсем недавно сам выходил на поле в роли игрока.
40-летний Константин Васильев, присоединившийся к футбольному клубу „Флора“ в 2019 году в качестве игрока, теперь приступил к работе в новой роли главного тренера. После шести сезонов в клубе его роль дирижера атак уменьшилась из-за травм, и этой зимой было объявлено, что бывший игрок станет новым главным тренером.