Васильев в роли главного тренера „Флоры“: кидаться бутсами в футболистов не планирую

40-летний Константин Васильев , присоединившийся к футбольному клубу „Флора “ в 2019 году в качестве игрока, теперь приступил к работе в новой роли главного тренера. После шести сезонов в клубе его роль дирижера атак уменьшилась из-за травм, и этой зимой было объявлено, что бывший игрок станет новым главным тренером.

„Когда я пришел в холл, теперь все было по-другому. Обычно ты идешь вправо по коридору и садишься там. Теперь маршрут немного изменился. На мне теперь другая кофта (не зеленая, а серая). (Раунo) Саппинен сказал, что не привык меня видеть таким“, — говорил Васильев в интервью перед первой тренировкой в качестве главного тренера.