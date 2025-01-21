21.01.2025, 11:07
СЕГОДНЯ на DELFI TV | Эстоно-латвийская баскетбольная лига: „Авис Утилитас“ в борьбе за выход в плей-офф сыграет с „Виймси“
Начало в 19:00
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня в рамках эстонско-латвийской баскетбольной лиги Optibet команда „Авис Утилитас“ проведёт домашний матч в Рапла против клуба „Виймси“. Игра начнётся в 19:00, и её можно будет посмотреть в прямом эфире всем подписчикам Delfi.
В середине турнирной таблицы эстонско-латвийской баскетбольной лиги Optibet идёт напряжённая борьба за попадание в плей-офф, куда проходят восемь лучших клубов. Команды, занимающие седьмую по одиннадцатую позиции, разделяет всего одна победа. „Авис Утилитас“ находится ниже заветной черты с восемью победами и десятью поражениями.
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