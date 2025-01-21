Баскетбол
21.01.2025, 11:07

СЕГОДНЯ на DELFI TV | Эстоно-латвийская баскетбольная лига: „Авис Утилитас“ в борьбе за выход в плей-офф сыграет с „Виймси“

 
Начало в 19:00
„Авис Утилитас“
„Авис Утилитас“
ФОТО: Siim Solman | Delfi Meedia

Сегодня в рамках эстонско-латвийской баскетбольной лиги Optibet команда „Авис Утилитас“ проведёт домашний матч в Рапла против клуба „Виймси“. Игра начнётся в 19:00, и её можно будет посмотреть в прямом эфире всем подписчикам Delfi.

В середине турнирной таблицы эстонско-латвийской баскетбольной лиги Optibet идёт напряжённая борьба за попадание в плей-офф, куда проходят восемь лучших клубов. Команды, занимающие седьмую по одиннадцатую позиции, разделяет всего одна победа. „Авис Утилитас“ находится ниже заветной черты с восемью победами и десятью поражениями.

Подопечные Бретта Нымма за последние семь матчей выиграли лишь дважды: на прошлой неделе они уступили на выезде „Вентспилсу“ (76:90), но затем одержали уверенную победу над „Лиепаей“ (99:81).

Ознакомьтесь с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии