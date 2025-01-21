СЕГОДНЯ на DELFI TV | Эстоно-латвийская баскетбольная лига: „Авис Утилитас“ в борьбе за выход в плей-офф сыграет с „Виймси“

Сегодня в рамках эстонско-латвийской баскетбольной лиги Optibet команда „Авис Утилитас“ проведёт домашний матч в Рапла против клуба „Виймси“. Игра начнётся в 19:00, и её можно будет посмотреть в прямом эфире всем подписчикам Delfi.