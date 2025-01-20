Баскетбол
20.01.2025, 13:52

ВИДЕООБЗОР и МАТЧ В ЗАПИСИ | Эстоно-латвийская баскетбольная лига: „Калев/Крамо“ реабилитировался за поражение от „Тартуского университета“

 
„Калев/Крамо“
„Калев/Крамо“
ФОТО: Mauri Levandi | Delfi Meedia

В понедельник, 20 января, в рамках эстонско-латвийской баскетбольной лиги Optibet столичный клуб „Калев/Крамо“ обыграл на своей площадке латвийский клуб „Огре“ со счетом 87:80.

Калевцы выиграли первую четверть с перевесом 16:14, но к перерыву оказались в роли отстающих, уступая 35:41. В начале третьей четверти „Огра“ вела 47:41, однако в течение следующих четырёх минут калевцы совершили рывок 18:0 и вышли вперёд 59:47.

С этого момента контроль над игрой перешёл к хозяевам. Гости из Латвии в последние секунды сократили отставание до четырёх очков (80:84), но трёхочковый бросок Крегорa Хермета на последней секунде обеспечил „Калеву/Крамо“ победу с разницей в семь очков.

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