ВИДЕООБЗОР и МАТЧ В ЗАПИСИ | Эстоно-латвийская баскетбольная лига: „Калев/Крамо“ реабилитировался за поражение от „Тартуского университета“

Калевцы выиграли первую четверть с перевесом 16:14, но к перерыву оказались в роли отстающих, уступая 35:41. В начале третьей четверти „Огра“ вела 47:41, однако в течение следующих четырёх минут калевцы совершили рывок 18:0 и вышли вперёд 59:47.

С этого момента контроль над игрой перешёл к хозяевам. Гости из Латвии в последние секунды сократили отставание до четырёх очков (80:84), но трёхочковый бросок Крегорa Хермета на последней секунде обеспечил „Калеву/Крамо“ победу с разницей в семь очков.