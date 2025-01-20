20.01.2025, 13:52
ВИДЕООБЗОР и МАТЧ В ЗАПИСИ | Эстоно-латвийская баскетбольная лига: „Калев/Крамо“ реабилитировался за поражение от „Тартуского университета“
ФОТО: | Delfi Meedia
В понедельник, 20 января, в рамках эстонско-латвийской баскетбольной лиги Optibet столичный клуб „Калев/Крамо“ обыграл на своей площадке латвийский клуб „Огре“ со счетом 87:80.
Калевцы выиграли первую четверть с перевесом 16:14, но к перерыву оказались в роли отстающих, уступая 35:41. В начале третьей четверти „Огра“ вела 47:41, однако в течение следующих четырёх минут калевцы совершили рывок 18:0 и вышли вперёд 59:47.
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