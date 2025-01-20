Центристы: коалиция займется отставкой Анастасии Коваленко-Кылварт, чтобы спасти свою репутацию

„Под руководством Партии реформ коалиция пытается лишить оппозицию всякого влияния в Рийгикогу – Кристен Михал уходит от ответов на содержательные вопросы о новом госсекретаре и хочет сместить Анастасию Коваленко-Кылварт с поста председателя комиссии. Ее принципиальность и последовательность доставляют коалиции немало хлопот, поэтому предпринимаются все усилия, чтобы она покинула пост председателя спецкомиссии“, – сказал Лаатс.

Лаатс напомнил, что согласно добрым традициям Рийгикогу, пост председателя специальной комиссии по борьбе с коррупцией закреплен за оппозицией, и поведение Партии реформ представляет угрозу для демократии. „На прошлой неделе Кристен Михал, позволивший себе оскорбительные высказывания в адрес депутата, так и не дал исчерпывающих ответов по поводу нового госсекретаря. Сегодняшнее заседание могло бы стать хорошей возможностью для этого. Будем честны: изменение закона ради одного человека можно считать политической коррупцией“, – добавил Лаатс.

По словам Лаури Лаатса, ущемление прав оппозиции стало новым стилем работы парламентской коалиции. „В конце прошлого года коалиция показала свое истинное лицо, когда в состав эстонско-грузинской межпарламентской группы внезапно вошли несколько новых членов - только для того, чтобы сместить представителя оппозиции с поста председателя группы. Это очередной шаг, наравленный на ограничение деятельности парламентской оппозиции“, – сказал Лаатс.

Ранее председатель специальной комиссии Рийгикогу по борьбе с коррупцией Анастасия Коваленко-Кылварт направила премьер-министру Кристену Михалу и будущему государственному секретарю Кейту Каземетсу приглашение принять участие в заседании комиссии в понедельник, 20 января, чтобы они предоставили детальную информацию, касающуюся назначения Каземетса на должность.

В повестке сегодняшнего заседания специальной комиссии Рийгикогу по борьбе с коррупцией был вопрос, связанный с назначением нового госсекретаря. На заседание были приглашены премьер-министр Кристен Михал и кандидат на пост госсекретаря Кейт Каземетс, однако ни тот ни другой не явились, а коалиция проголосовала за исключение вопроса из повестки.

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