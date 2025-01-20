СЕГОДНЯ на DELFI TV | Эстоно-латвийская баскетбольная лига: „Калев/Крамо“ попытается реабилитироваться за поражение в Тарту

Перед сегодняшней игрой в рамках эстонско-латвийской баскетбольной лиги Optibet команда „Калев/Крамо“ занимает третье место с 13 победами и 4 поражениями. В последнем матче столичный клуб потерпел поражение от „Тартуского университета“ на домашней арене со счетом 79:84, что положило конец их 45-матчевой серии побед в играх против эстонских команд.