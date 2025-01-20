Баскетбол
20.01.2025, 13:52

СЕГОДНЯ на DELFI TV | Эстоно-латвийская баскетбольная лига: „Калев/Крамо“ попытается реабилитироваться за поражение в Тарту

 
Начало в 18:30
„Калев/Крамо“
„Калев/Крамо“
ФОТО: Mauri Levandi | Delfi Meedia

Сегодня в рамках эстонско-латвийской баскетбольной лиги Optibet столичный клуб „Калев/Крамо“ примет на своей площадке латвийский клуб „Огре“. Игра начнётся в 18:30, а её прямую трансляцию смогут посмотреть все подписчики портала Delfi.

Перед сегодняшней игрой в рамках эстонско-латвийской баскетбольной лиги Optibet команда „Калев/Крамо“ занимает третье место с 13 победами и 4 поражениями. В последнем матче столичный клуб потерпел поражение от „Тартуского университета“ на домашней арене со счетом 79:84, что положило конец их 45-матчевой серии побед в играх против эстонских команд.

„Огре“ располагается на 6-м месте с 11 победами и 7 поражениями. В первом очном матче, состоявшемся в Латвии в октябре, „Калев/Крамо“ одержал уверенную победу со счетом 95:69.

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