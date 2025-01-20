Иван Сергеев покидает пост координатора справедливого перехода Ида-Вирумаа
С 20 января Иван Сергеев начал работ в Министерстве экономики и коммуникаций на должности вице-канцлера по вопросам пространственного планирования. Об этом написал уже бывший координатор процесса справедливого перехода Ида-Вирумаа на своей странице в Facebook.
Иван Сергеев завершает работу на посту координатора процесса справедливого перехода в Ида-Вирумаа, который он занимал последние четыре года. В своём сообщении в Facebook он отметил, что этот период был сложным, но крайне ценным опытом, позволившим реализовать важные инициативы: привлечение инвестиций, создание рабочих мест и улучшение перспектив для местной молодежи. Он выразил благодарность Министерству финансов, Европейской комиссии и всем, кто поддерживал его в этой работе.
Сергеев подчеркнул важность скорейшего назначения нового координатора процесса справедливого перехода, конкурс на эту должность уже открыт, а заявки принимаются до 27 января.
С 20 января Иван Сергеев приступает к исполнению обязанностей заместителя канцлера по вопросам пространственного планирования в Министерстве экономики и коммуникаций. Его основной задачей станет поиск баланса между инклюзивным планированием и быстрыми изменениями в экономической и природной среде. Он уверен, что благодаря совместной работе можно достичь высоких результатов.
Ранее Иван Сергеев занимал пост руководителя направления экологичного строительства в Министерстве экономики и коммуникаций, работал главным архитектором Нарвы и архитектором в частном секторе. Он является членом Союза архитекторов Эстонии, получил образование в области архитектуры и градостроительства в Эстонской академии художеств и Университете Вирджинии (США), а также изучал экономику в Тартуском университете и Стокгольмской школе экономики в Риге.
Конкурс на должность заместителя канцлера по планированию проводился Центром компетенции высших руководителей при Государственной канцелярии, где из 17 кандидатов были отобраны три финалиста.
Согласно решению правительства Эстонии, с 2025 года управление земельной и пространственной политикой перейдёт от Министерства регионального и сельского хозяйства к Министерству экономики и коммуникаций.
К концу 2024 года 82% средств, выделенных Эстонии из Фонда справедливого перехода Евросоюза, уже покрыты за счет решений о субсидиях. В рамках этого фонда профинансирован 231 проект, а 69 находятся на стадии оценки. Ожидается, что после реализации всех инициатив к 2030 году в Ида-Вирумаа появится около 1300 новых рабочих мест.
Из доступных 340 миллионов евро 280 миллионов уже выделены проектам, и эта сумма продолжает расти, поскольку часть инициатив еще находится в стадии разработки.
„Мы видим, что смягчение условий для реализации мер по развитию бизнеса дало свои результаты — количество заявок в этом году заметно увеличилось. Желание инвестировать в Ида-Вирумаа велико, и мы рады, что регион получит мощный импульс“, — заявил Иван Сергеев в интервью Delfi Ärileht в конце декабря.