Иван Сергеев покидает пост координатора справедливого перехода Ида-Вирумаа

Иван Сергеев завершает работу на посту координатора процесса справедливого перехода в Ида-Вирумаа, который он занимал последние четыре года. В своём сообщении в Facebook он отметил, что этот период был сложным, но крайне ценным опытом, позволившим реализовать важные инициативы: привлечение инвестиций, создание рабочих мест и улучшение перспектив для местной молодежи. Он выразил благодарность Министерству финансов, Европейской комиссии и всем, кто поддерживал его в этой работе.

Сергеев подчеркнул важность скорейшего назначения нового координатора процесса справедливого перехода, конкурс на эту должность уже открыт, а заявки принимаются до 27 января.

С 20 января Иван Сергеев приступает к исполнению обязанностей заместителя канцлера по вопросам пространственного планирования в Министерстве экономики и коммуникаций. Его основной задачей станет поиск баланса между инклюзивным планированием и быстрыми изменениями в экономической и природной среде. Он уверен, что благодаря совместной работе можно достичь высоких результатов.

Ранее Иван Сергеев занимал пост руководителя направления экологичного строительства в Министерстве экономики и коммуникаций, работал главным архитектором Нарвы и архитектором в частном секторе. Он является членом Союза архитекторов Эстонии, получил образование в области архитектуры и градостроительства в Эстонской академии художеств и Университете Вирджинии (США), а также изучал экономику в Тартуском университете и Стокгольмской школе экономики в Риге.

Конкурс на должность заместителя канцлера по планированию проводился Центром компетенции высших руководителей при Государственной канцелярии, где из 17 кандидатов были отобраны три финалиста.

Согласно решению правительства Эстонии, с 2025 года управление земельной и пространственной политикой перейдёт от Министерства регионального и сельского хозяйства к Министерству экономики и коммуникаций.