В 2025 году в Ида-Вирумааа при поддержке Евросоюза создадут более тысячи рабочих мест(2)
К концу 2024 года в Эстонии 82% средств созданного Евросоюзом Фонда справедливого перехода покрыты за счет решений о субсидиях. В настоящий момент профинансирован 231 проект, 69 проектов находятся на стадии оценки. После реализации всех проектов к 2030 году в Ида-Вирумаа будет создано около 1300 новых рабочих мест.
280 миллионов евро из имеющихся в фонде 340 миллионов евро выплачено проектам, и эта сумма продолжает расти, поскольку некоторые инициативы еще находятся в стадии разработки. „Мы видим, что смягчение условий для принятия мер по развитию бизнеса принесло свои плоды — количество заявок в этом году резко выросло. Желание инвестировать в Ида-Вирумаа велико, и мы можем только радоваться, что регион получит мощный импульс“, — сказал Delfi Ärileht Иван Сергеев, координатор процесса справедливого перехода.