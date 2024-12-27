В 2025 году в Ида-Вирумааа при поддержке Евросоюза создадут более тысячи рабочих мест

280 миллионов евро из имеющихся в фонде 340 миллионов евро выплачено проектам, и эта сумма продолжает расти, поскольку некоторые инициативы еще находятся в стадии разработки. „Мы видим, что смягчение условий для принятия мер по развитию бизнеса принесло свои плоды — количество заявок в этом году резко выросло. Желание инвестировать в Ида-Вирумаа велико, и мы можем только радоваться, что регион получит мощный импульс“, — сказал Delfi Ärileht Иван Сергеев, координатор процесса справедливого перехода.