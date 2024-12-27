Экономика
27.12.2024, 12:41

В 2025 году в Ида-Вирумааа при поддержке Евросоюза создадут более тысячи рабочих мест

 (2)
Химическая промышленность Ида-Вирумаа.
Химическая промышленность Ида-Вирумаа.
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

К концу 2024 года в Эстонии 82% средств созданного Евросоюзом Фонда справедливого перехода покрыты за счет решений о субсидиях. В настоящий момент профинансирован 231 проект, 69 проектов находятся на стадии оценки. После реализации всех проектов к 2030 году в Ида-Вирумаа будет создано около 1300 новых рабочих мест.

280 миллионов евро из имеющихся в фонде 340 миллионов евро выплачено проектам, и эта сумма продолжает расти, поскольку некоторые инициативы еще находятся в стадии разработки. „Мы видим, что смягчение условий для принятия мер по развитию бизнеса принесло свои плоды — количество заявок в этом году резко выросло. Желание инвестировать в Ида-Вирумаа велико, и мы можем только радоваться, что регион получит мощный импульс“, — сказал Delfi Ärileht Иван Сергеев, координатор процесса справедливого перехода.

По словам Сергеева, ему особенно приятно видеть, что за последний год финансируемые проекты наконец начинают становиться реальностью. „Хорошими примерами являются завод по производству магнитов NEO, научные проекты, получившие развитие, и стройплощадка Нарвского промышленного инкубатора“, — перечислил он.

Ознакомьтесь с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии (2)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии