ФОТО И ВИДЕО | В центре Санкт-Петербурга „Мерседес“ упал в воду. Погибли мать и дочь-подросток

Момент ДТП попал на видео:

Еще до приезда спасателей очевидцы пытались самостоятельно спасти двух пассажирок рухнувшего в Обводный канал автомобиля.

Прибывшие спасатели достали из воды девушку в бессознательном состоянии. Очевидцы показывали, как её откачивали на катере спасателей. Однако позже стало известно, что пострадавшая, которую госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе в состоянии клинической смерти, умерла в больнице. Врачи пытались её реанимировать, но спасти не смогли. Медики констатировали смерть.

Как передаёт корреспондент „Фонтанки“, спасатели с помощью автокрана подняли автомобиль из воды. В салоне на переднем сиденье находилось тело женщины.

По данным „Фонтанки“, в результате падения автомобиля в Обводный канал погибли 37-летняя хозяйка „Мерседеса“ и и её дочь, которой накануне исполнилось 14 лет.

Перед падением в Обводный канал машина попала в ДТП на перекрёстке у Рузовского моста. Судя по кадрам, после столкновения на перекрёстке машина ускорилась и рухнула в канал.

„18 января в 13:29 у дома 72 по набережной Обводного канала 37-летний водитель, управляя автомобилем „Шкода“ совершил столкновение с автомобилем „Мерседес“. В результате столкновения германский автомобиль перелетел поребрик, сбил решетку ограждения набережной и упал в Обводный канал“, — сообщила полиция Петербурга.

Полиция возбудила дело по факту нарушения ПДД, которое повлекло по неосторожности смерть двух человек.

Светофоры на участке, где случилось ДТП, в момент происшествия не работали. По несчастливому совпадению, это связано с другим ДТП, которое произошло в ночь на 18 января. Трагическая авария также оказалась второй за сутки в Санкт-Петербурге, в результате которой автомобиль упал в воду. В первом случае внедорожник, оказавшийся в итоге в реке Фонтанка, пытался уйти от полицейской погони.

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