Смерть на Ironman в Барселоне: российская триатлонистка утонула во время соревнований

Российская триатлонистка Елена Смирнова утонула во время соревнований Ironman в Калелье, расположенной в провинции Барселона, как сообщила „РИА Новости“ ее сестра. В соревнованиях участвовали более 3 тыс. человек в минувшие выходные.

По данным Mundo Deportivo, тело 41-летней спортсменки было найдено в воде вскоре после начала заплыва. Реанимационные мероприятия не дали результата, и полиция начала расследование, однако все указывает на смерть от естественных причин.

Полиция Барселоны начала расследование по факту гибели спортсменки. Предварительной версией причины утопления считается несчастный случай.

В рамках соревнований спортсмены должны были проплыть 3,86 км в море, проехать на велосипеде 180 км и пробежать 42,2 км.

В мужской категории соревнований первое место занял немец Ян Штратман, преодолевший дистанцию за 7:28.25. Среди женщин лучшей стала испанка Марта Санчес, показавшая результат 8:31.32.

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