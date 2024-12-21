ЧП и криминал
21.12.2024, 17:27

В порту Каласадам в Таллинне утонул 23-летний мужчина

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В порту Каласадам утонул 23-летний мужчина
В порту Каласадам утонул 23-летний мужчина
ФОТО: LUGEJA FOTO | Erakogu

23-летний мужчина был найден без сознания в воде в порту Каласадам в Таллинне. К сожалению, спасти его жизнь не удалось.

Полиция сообщила Delfi, что в субботу около 14:20 в Центр тревоги сообщили, что в Каласадам в Таллинне человек находится в воде без сознания. „Тело обнаружили двое прохожих, которые сразу же отправились его спасать. По имеющейся информации, они протянули руки, чтобы схватить человека, и держали его голову над водой“.

Полиция, спасатели и скорая помощь отреагировали незамедлительно, спасатели вытащили мужчину из воды и начали приводить его в сознание. Затем пострадавшего передали машине скорой помощи, которая доставила 23-летнего мужчину в больницу. „К сожалению, незадолго до 16:00 из больницы сообщили, что жизнь мужчины спасти не удалось“, - сказали в полиции.

Это не первый случай, когда в портовых водах Таллинна зимой погибают люди. Одним из самых громких происшествий за последние два года стала гибель 18-летнего юноши в порту Ноблесснер в ноябре 2022 года. Это был третий случай подряд за три года, и причина смерти во всех случаях была аналогична - все погибшие упали в воду у популярного пирса темной ночью и утонули.

Опасность для жизни зимой представляют и другие водоемы. Так, год назад, 13 декабря, в Тарту два человека решили сократить дорогу и со стороны торгового центра Eeden начали переправляться через реку Эмайыги. Однако оба провалились под лед. Один из них, 51-летний мужчина, сумел выбраться, его доставили в больницу с признаками переохлаждения. Находившаяся с ним 76-летняя женщина погрузилась под воду. Спасатели начали искать женщину в воде, но обнаружить ее не удалось. Тогда к поискам женщины полиция подключила водолазов. Через несколько дней поиски были прекращены.

Если вы попали в беду на воде или заметили утопающего, звоните по телефону экстренной помощи 112

Источник: Спасательный департамент

Чтобы Центр тревоги мог как можно быстрее среагировать, необходимо помнить следующее:

  • Звоните по номеру 112, если вам требуется экстренная помощь. Не звоните по номеру 112, чтобы получить или предоставить информацию или попросить совета: для этого есть Государственный инфотелефон 1247.

  • Сначала наберите 112, а не связывайтесь с членами семьи или друзьями. Если вы не позвоните в Центр тревоги по номеру 112 сразу, вы потеряете драгоценное время, в которое могла бы быть отправлена помощь.

  • Расскажите, что случилось, кто пострадал и кого надо спасать.

  • Назовите адрес или опишите место, куда надо отправить помощь. Позиционируя ваш настольный телефон, Центр тревоги видит адрес, позиционируя ваш мобильный телефон – район, где вы находитесь. Для точного определения места происшествия необходимо предоставить уточняющую информацию: назовите адрес, перечислите расположенные поблизости объекты и по возможности дайте GPS координаты.

  • Если вас самих нет на месте происшествия, сообщите об этом.

  • Постарайтесь соблюдать спокойствие, слушайте вопросы диспетчера, отвечайте ясно и коротко.

  • Если жизнь и имущество находятся в опасности, помощь будет отправлена уже во время телефонного звонка. Дополнительные вопросы не задерживают реагирование: помощь уже в пути.

  • Не кладите трубку, пока не будут выяснены необходимые для оказания помощи обстоятельства.

  • Ваша телефонная линия должна оставаться свободной, чтобы вам могли перезвонить, если нужно будет получить от вас дополнительную информацию или дать вам советы.

  • Если ситуация на месте происшествия изменилась (улучшилась или ухудшилась), наберите 112 и сообщите об этом.

  • Все экстренные телефонные вызовы записываются.

Если вам нужна экстренная помощь, но вы находитесь вне зоны действия мобильной связи, достаньте СИМ-карту из мобильного телефона. В этом случае при наборе 112 мобильный телефон выберет другую доступную в этом районе сеть с более сильным сигналом.

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