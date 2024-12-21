В порту Каласадам в Таллинне утонул 23-летний мужчина(6)
23-летний мужчина был найден без сознания в воде в порту Каласадам в Таллинне. К сожалению, спасти его жизнь не удалось.
Полиция сообщила Delfi, что в субботу около 14:20 в Центр тревоги сообщили, что в Каласадам в Таллинне человек находится в воде без сознания. „Тело обнаружили двое прохожих, которые сразу же отправились его спасать. По имеющейся информации, они протянули руки, чтобы схватить человека, и держали его голову над водой“.
Полиция, спасатели и скорая помощь отреагировали незамедлительно, спасатели вытащили мужчину из воды и начали приводить его в сознание. Затем пострадавшего передали машине скорой помощи, которая доставила 23-летнего мужчину в больницу. „К сожалению, незадолго до 16:00 из больницы сообщили, что жизнь мужчины спасти не удалось“, - сказали в полиции.
Это не первый случай, когда в портовых водах Таллинна зимой погибают люди. Одним из самых громких происшествий за последние два года стала гибель 18-летнего юноши в порту Ноблесснер в ноябре 2022 года. Это был третий случай подряд за три года, и причина смерти во всех случаях была аналогична - все погибшие упали в воду у популярного пирса темной ночью и утонули.
Опасность для жизни зимой представляют и другие водоемы. Так, год назад, 13 декабря, в Тарту два человека решили сократить дорогу и со стороны торгового центра Eeden начали переправляться через реку Эмайыги. Однако оба провалились под лед. Один из них, 51-летний мужчина, сумел выбраться, его доставили в больницу с признаками переохлаждения. Находившаяся с ним 76-летняя женщина погрузилась под воду. Спасатели начали искать женщину в воде, но обнаружить ее не удалось. Тогда к поискам женщины полиция подключила водолазов. Через несколько дней поиски были прекращены.