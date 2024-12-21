В порту Каласадам в Таллинне утонул 23-летний мужчина

Полиция сообщила Delfi, что в субботу около 14:20 в Центр тревоги сообщили, что в Каласадам в Таллинне человек находится в воде без сознания. „Тело обнаружили двое прохожих, которые сразу же отправились его спасать. По имеющейся информации, они протянули руки, чтобы схватить человека, и держали его голову над водой“.

Полиция, спасатели и скорая помощь отреагировали незамедлительно, спасатели вытащили мужчину из воды и начали приводить его в сознание. Затем пострадавшего передали машине скорой помощи, которая доставила 23-летнего мужчину в больницу. „К сожалению, незадолго до 16:00 из больницы сообщили, что жизнь мужчины спасти не удалось“, - сказали в полиции.

Это не первый случай, когда в портовых водах Таллинна зимой погибают люди. Одним из самых громких происшествий за последние два года стала гибель 18-летнего юноши в порту Ноблесснер в ноябре 2022 года. Это был третий случай подряд за три года, и причина смерти во всех случаях была аналогична - все погибшие упали в воду у популярного пирса темной ночью и утонули.

Опасность для жизни зимой представляют и другие водоемы. Так, год назад, 13 декабря, в Тарту два человека решили сократить дорогу и со стороны торгового центра Eeden начали переправляться через реку Эмайыги. Однако оба провалились под лед. Один из них, 51-летний мужчина, сумел выбраться, его доставили в больницу с признаками переохлаждения. Находившаяся с ним 76-летняя женщина погрузилась под воду. Спасатели начали искать женщину в воде, но обнаружить ее не удалось. Тогда к поискам женщины полиция подключила водолазов. Через несколько дней поиски были прекращены.

Если вы попали в беду на воде или заметили утопающего, звоните по телефону экстренной помощи 112 Источник: Спасательный департамент Чтобы Центр тревоги мог как можно быстрее среагировать, необходимо помнить следующее: Звоните по номеру 112, если вам требуется экстренная помощь. Не звоните по номеру 112, чтобы получить или предоставить информацию или попросить совета: для этого есть Государственный инфотелефон 1247.

Сначала наберите 112, а не связывайтесь с членами семьи или друзьями. Если вы не позвоните в Центр тревоги по номеру 112 сразу, вы потеряете драгоценное время, в которое могла бы быть отправлена помощь.

Расскажите, что случилось, кто пострадал и кого надо спасать.

Назовите адрес или опишите место, куда надо отправить помощь. Позиционируя ваш настольный телефон, Центр тревоги видит адрес, позиционируя ваш мобильный телефон – район, где вы находитесь. Для точного определения места происшествия необходимо предоставить уточняющую информацию: назовите адрес, перечислите расположенные поблизости объекты и по возможности дайте GPS координаты.

Если вас самих нет на месте происшествия, сообщите об этом.

Постарайтесь соблюдать спокойствие, слушайте вопросы диспетчера, отвечайте ясно и коротко.

Если жизнь и имущество находятся в опасности, помощь будет отправлена уже во время телефонного звонка. Дополнительные вопросы не задерживают реагирование: помощь уже в пути.

Не кладите трубку, пока не будут выяснены необходимые для оказания помощи обстоятельства.

Ваша телефонная линия должна оставаться свободной, чтобы вам могли перезвонить, если нужно будет получить от вас дополнительную информацию или дать вам советы.

Если ситуация на месте происшествия изменилась (улучшилась или ухудшилась), наберите 112 и сообщите об этом.

Все экстренные телефонные вызовы записываются. Если вам нужна экстренная помощь, но вы находитесь вне зоны действия мобильной связи, достаньте СИМ-карту из мобильного телефона. В этом случае при наборе 112 мобильный телефон выберет другую доступную в этом районе сеть с более сильным сигналом.