Трагедия в Ноблесснере: мог ли юноша упасть в воду, поскользнувшись?

„16 секунд… 16 секунд, чтобы упасть на скользкой стороне пристани Ноблесснера, приподняться наполовину, снова поскользнуться и упасть головой и спиной прямо в ледяную воду между двумя бревнами“, — так описывает трагическое происшествие один из волонтеров, искавших Симона. Известно, что родным погибшего Симона полиция показала видео с камеры наблюдения, описание, вероятно, является пересказом родственников.

Причина, по которой участник поисковой группы так раскручивает тему в соцсетях, заключается в том, что, по его мнению, владельцы пристани сделали недостаточно для обеспечения безопасности после того, как там погибли люди.