25.11.2022, 08:50
Трагедия в Ноблесснере: мог ли юноша упасть в воду, поскользнувшись?(6)
ФОТО: | Delfi Meedia
Трое погибших за три года. Представителям администрации гавани Ноблесснера предстоит встреча с Департаментом полиции и погранохраны, чтобы рассмотреть возможное усиление мер безопасности.
„16 секунд… 16 секунд, чтобы упасть на скользкой стороне пристани Ноблесснера, приподняться наполовину, снова поскользнуться и упасть головой и спиной прямо в ледяную воду между двумя бревнами“, — так описывает трагическое происшествие один из волонтеров, искавших Симона. Известно, что родным погибшего Симона полиция показала видео с камеры наблюдения, описание, вероятно, является пересказом родственников.