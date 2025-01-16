Интервью Delfi с Борисом Джонсоном цитируют международные СМИ

В интервью упоминается и о приезде Джонсона в Киев во время российской агрессии. Он поехал туда первым из лидеров Западных стран, рассказывается о возможностях Украины защититься от России, о роли американцев, британцев и других европейцев в помощи Украине, о возможностях Украины стать членом НАТО и т.д.

„То, что делает Путин, архаично и варварски, и он должен понять, что Эстония, Латвия, Литва — ни одна из этих стран больше не является частью Российской империи, и то же самое касается Украины. Все кончено. Кон-че-но! Больше нет империи, Владимир, ты е***ый идиот! Извините за выражение. Но так оно и есть“, – сказал Джонсон.

Эта часть интервью наиболее широко распространялась не только в Эстонии, где в первую очередь было опубликовано интервью, но и в Украине, в украинских СМИ, социальных сетях, а позже и во всем мире.

На литовском языке этот отрывок интервью только в инстаграме было больше 123 000 просмотров, и это число растет.

Х.Х.Луйк заметил, что Джонсон также не всегда говорит всю правду, например, Джонсон на вопрос, почему Великобритания перед войной должна была просить у США разрешения на то, чтобы передать Украине ракеты NLAW (ракеты британско-шведского производства), Джонсон стал отрицать этот факт. Однако факты показывают, что было именно так. Джонсон утверждал, что в своем плане мирного договора писал об использовании резерва Центробанка России в качестве репараций Украине, что сейчас обсуждается в Палате общин Великобритания. Но на деле в его плане этого пункта нет. „Жаль, что время интервью было ограничено и нельзя было остановиться на этих вопросах, надо было обсудить и другие темы“, – сказал Х.Х.Луйк.