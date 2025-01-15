СЕГОДНЯ на DELFI TV | Еврокубок ФИБА: сможет ли „Калев/Крамо“ удивить греческий топ-клуб?

Чемпион Эстонии „Калев/Крамо“ начал свое выступление во втором групповом этапе Еврокубка ФИБА с двух поражений, однако недавняя победа над румынской „Орадей“ значительно улучшила их шансы на выход в четвертьфинал.

На данный момент в группе M лидирует ПАОК с тремя победами, а у „Калева“, „Орадеи“ и французского „Дижона“ по одной победе и два поражения. В следующий этап проходят две лучшие команды, поэтому судьба „Калева/Крамо“ остается полностью в их руках.