Баскетбол
15.01.2025, 12:28

СЕГОДНЯ на DELFI TV | Еврокубок ФИБА: сможет ли „Калев/Крамо“ удивить греческий топ-клуб?

 
Начало в 20:15
„Калев/Крамо“ - ПАОК
„Калев/Крамо“ - ПАОК
ФОТО: Kiur Kaasik | Delfi Meedia

Сегодня, в рамках второго группового этапа Еврокубка ФИБА, столичный баскетбольный клуб „Калев/Крамо“ проведет выездной матч против греческого ПАОК. Игра начнется в 20:15, а ее прямую трансляцию смогут посмотреть все подписчики Delfi.

Чемпион Эстонии „Калев/Крамо“ начал свое выступление во втором групповом этапе Еврокубка ФИБА с двух поражений, однако недавняя победа над румынской „Орадей“ значительно улучшила их шансы на выход в четвертьфинал.

На данный момент в группе M лидирует ПАОК с тремя победами, а у „Калева“, „Орадеи“ и французского „Дижона“ по одной победе и два поражения. В следующий этап проходят две лучшие команды, поэтому судьба „Калева/Крамо“ остается полностью в их руках.

Ознакомьтесь с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии