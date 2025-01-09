Заключенный Таллиннской тюрьмы впал в кому после избиения сокамерниками(20)
В последние дни декабря 2024 года в Таллиннской тюрьме произошел жестокий акт насилия, когда трое заключенных ворвались в камеру 48-летнего Андрея и жестоко его избили. Спустя несколько дней пострадавшего в критическом состоянии доставили в больницу, где он впал в кому, сообщают TV3Uudised.
Пострадавший, отбывающий шестилетний срок за преступление, связанное с наркотиками, был сильно избит, однако серьезность полученных травм была установлена лишь спустя несколько дней, 1 января 2025 года. Мужчину в критическом состоянии доставили в больницу, где ввели в искусственную кому.
Нападение произошло несмотря на то, что в тюрьме должно вестись постоянное видеонаблюдение для обеспечения безопасности, а закон запрещает посторонним лицам, в том числе сокамерникам, входить в камеру другого заключенного. Сотрудники тюрьмы не отреагировали на инцидент, хотя, вероятно, могли видеть всё происходящее по камерам видеонаблюдения.
Знакомые Андрея не смогли сказать, что могло послужить мотивом нападения. К моменту избиения мужчина провел в тюрьме один год.
Окружной прокурор Диана Хелила подтвердила, что возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью. Она добавила, что в интересах уголовного судопроизводства не может сейчас рассказать о всех деталях дела.
Нападавшими оказались молодые люди, которых сейчас перевели в отдельные камеры. Инцидент насилия в Таллиннской тюрьме вызвал серьезные вопросы относительно безопасности мест заключения и реагирования должностных лиц.