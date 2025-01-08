ПРЯМОЙ ЭФИР на DELFI TV | Еврокубок ФИБА: „Калев/Крамо“ отчаянно нуждается в победе над румынским клубом

Таллиннский „Калев/Крамо“ продолжает борьбу во втором групповом этапе Еврокубка ФИБА в группе M, где пока не одержал ни одной победы. Команда потерпела поражения от греческого ПАОКа (71:79) и французского „Дижона“ (93:96). Сегодняшний матч против румынского клуба „Орадя“ станет ключевым для сохранения шансов на выход из группы.