Баскетбол
08.01.2025, 17:02

ПРЯМОЙ ЭФИР на DELFI TV | Еврокубок ФИБА: „Калев/Крамо“ отчаянно нуждается в победе над румынским клубом

 
„Калев/Крамо“
„Калев/Крамо“
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

Сегодня вечером таллиннский „Калев/Крамо“ проведёт свой третий матч второго группового этапа Еврокубка ФИБА. Соперником эстонской команды станет румынский клуб „Орадя“. Игра начнётся в 19:00, а её трансляция будет доступна в прямом эфире для подписчиков Delfi.

Таллиннский „Калев/Крамо“ продолжает борьбу во втором групповом этапе Еврокубка ФИБА в группе M, где пока не одержал ни одной победы. Команда потерпела поражения от греческого ПАОКа (71:79) и французского „Дижона“ (93:96). Сегодняшний матч против румынского клуба „Орадя“ станет ключевым для сохранения шансов на выход из группы.

Состав „Калева/Крамо“ ослаблен травмами: Каспер Суурорг, Каспар Китсинг, Хуго Тоом и Арик Смит не смогут помочь команде.

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