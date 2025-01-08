08.01.2025, 17:02
ПРЯМОЙ ЭФИР на DELFI TV | Еврокубок ФИБА: „Калев/Крамо“ отчаянно нуждается в победе над румынским клубом
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня вечером таллиннский „Калев/Крамо“ проведёт свой третий матч второго группового этапа Еврокубка ФИБА. Соперником эстонской команды станет румынский клуб „Орадя“. Игра начнётся в 19:00, а её трансляция будет доступна в прямом эфире для подписчиков Delfi.
Таллиннский „Калев/Крамо“ продолжает борьбу во втором групповом этапе Еврокубка ФИБА в группе M, где пока не одержал ни одной победы. Команда потерпела поражения от греческого ПАОКа (71:79) и французского „Дижона“ (93:96). Сегодняшний матч против румынского клуба „Орадя“ станет ключевым для сохранения шансов на выход из группы.
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