05.01.2025, 15:23
ВИДЕООБЗОР и МАТЧ В ЗАПИСИ | Эстоно-латвийская лига: пярнуский „Садам“ совершил камбэк в матче с „Виймси“, одержав вторую победу подряд
ФОТО: | Delfi Meedia
В воскресенье, 5 января, в рамках эстонско-латвийской баскетбольной лиги Optibet, клуб „Виймси“ проиграл в родных стенах пярнуской команде „Садам“ со счетом 70:80.
На первом отрезке матча „Садам“ немного отставал от „Виймси“. Спустя четыре минуты разница в счёте составила всего два очка, однако вскоре „Садам“ оказался в роли догоняющего. Игра „Виймси“ шла гладко, и по итогам первой четверти на табло горел счёт 28:16 в пользу хозяев.
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