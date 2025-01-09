В эстонском меде нашли посторонние сахара. Фирма, продающая мед: немецкая лаборатория подтвердила, что мед настоящий(11)
Ежегодно Департамент сельского хозяйства и продовольствия (PTA) берет пробы продаваемого в Эстонии мёда, чтобы проверить, является ли продукт натуральным. В ходе проведенной в прошлом году проверки был выявлен только один продукт с посторонними сахарами, который отозвали из продажи.
Департамент сельского хозяйства и продовольствия, как сообщила заведующая отделом продовольствия Кайса Муутра, каждый год отбирает пробы мёда, чтобы установить, является ли продукт натуральным. „Мы проверяем, не содержат ли изделия, задекларированные под названием „мёд“, посторонние сахара“, - пояснила специалист.
Результаты взятых в 2024 году проб лучше, чем проб, взятых в 2023 году
„В 2024 году было взято 32 пробы продаваемого в Эстонии мёда, на 10 проб больше, чем в 2023 году. Пробы отечественного и импортного меда брали в различных розничных и оптовых сетях по всей Эстонии. Только в одном эстонском мёде выявили посторонние сахара“,- сказала Муутра, добавив, что в прежние годы положительных результатов на присутствие сахаров в продукте было больше. „Например, в 2023 году было взято 22 пробы продаваемого в Эстонии мёда, в шести случаях посторонние сахара выявили в шести изделиях“, - уточнила она.
В прошлом году РТА впервые выявил отечественный мёд, содержащий посторонние сахара. „Было взято четыре пробы отечественного мёда и 18 проб импортного, причем проверили мёд как из магазинов, так и с оптовых складов.
Содержащий посторонние сахара мёд отозван из продажи
В ходе проведенной проверки РТА выявил на эстонском рынке мёда только одно изделие, содержащее посторонние сахара. „Посторонние сахара выявили в изделии под названием Sireli MESI, которое продается в таре по 250 граммов и со сроком годности до 4.03.2027“, - сказала Муутра, сообщив, что фирма, отвечавшая за упаковку, изъяла продукт из продажи. Потребители могут вернуть продукт из указанной партии в магазин, в котором он был куплен.
Нет единого метода анализа проб мёда
Kак сказала Кайса Муутра, на европейском уровне не существует единого надежного метода анализа проб мёда. „Страны-члены ЕС используют разные методы анализа, результаты которых также различаются. Пробы, взятые РТА, исследуются методом ядерно-магнитного резонанса (ЯМР), что позволяет установить, содержит ли мёд посторонние сахара, - пояснила специалист, отметив, что РТА действует в соответствии с действующим законодательством. - Все пробы проверяются в аккредитованной лаборатории, результаты работы которой являются надежными и точными“.
PTA напоминает, что натуральный мед представляет собой частично переработанный в зобе пчёлы (Apis mellifera) нектар или сахаристые выделения некоторых растений (медвяная роса) или некоторых насекомых, питающихся соками растений (падь). Пчелы раскладывают нектар в соты, оставляя для сгущивания и созревания. Продукт, который не является чистым медом, не может продаваться под названием „мёд“.
Март Кулламаа, представитель OÜ Iktos: Анализ ДНК подтвердил, что это настоящий мед, но Департамент не разрешил нам повторить пробу
О результате и находке PТА мы узнали в начале через коммерческую компанию, где продавался продукт. Мы немедленно отозвали эту партию из продажи и начали собственное расследование, по поводу того, что могло стать причиной неудачной находки. Мед поступает от профессионального пчеловода из Южной Эстонии, который является ответственным и образцовым производителем, с ним нас связывают долгосрочные отношения сотрудничества. Производитель меда пояснил, что никакого мошенничества не было, и у нас нет оснований сомневаться в этом. Мы запросили в департаменте подробный результат анализа, на котором основано экспертное заключение, что мед содержит посторонние сахара. К сожалению, мы его пока не получили. Мы попросили PTA взять и проанализировать вторичную пробу за наш счет. В PTA пояснили, что вторичную пробу нельзя взять из той же партии, поскольку условия отбора проб разные. Эту же партию меда мы сами отправили в аккредитованную немецкую лабораторию Intertek на анализ тем же методом , где получили ответ, что это настоящий мед. Мы также отправили отозванную партию меда на новый анализ методом ДНК, где был получен ответ: это настоящий мед. Мы отправили эти результаты в PТА, но PТА им не удовлетворилcя, поскольку отбор проб не был одновременным. Мы попросили PTA провести альтернативный анализ взятой контрольной пробы, которая все еще имеется в лаборатории, но ответа не получили.
Согласно Закону о продовольствии, предприниматель, подлежащий официальному надзору, имеет право на получение вторичного экспертного заключения за свой счет. ОТА не разрешило нам этого сделать и не опубликовало обоснование экспертной оценки своего решения. Поскольку мы также считаем возможным порчу пробы или неправильное обращение с ней, такой подход не позволяет нам понять, что могло быть причиной такого плохого аналитического результата, и внести исправления в случае необходимости. Мы хотели бы, чтобы ОТА опубликовало отчет о результатах анализа и позволило получить второе экспертное мнение, прежде чем делать заявления, которые могут ввести в заблуждение.
Мы, как представители профессиональных пчеловодов, выступили инициаторами и благодарны, что PТА проводит мониторинг рынка меда методом магнитно-ядерного резонанса. При этом во избежание ложноположительных проб и ущерба репутации необходимо, чтобы компании было предоставлено второе мнение и экспертная оценка.