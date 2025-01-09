В эстонском меде нашли посторонние сахара. Фирма, продающая мед: немецкая лаборатория подтвердила, что мед настоящий

Март Кулламаа, представитель OÜ Iktos: Анализ ДНК подтвердил, что это настоящий мед, но Департамент не разрешил нам повторить пробу

О результате и находке PТА мы узнали в начале через коммерческую компанию, где продавался продукт. Мы немедленно отозвали эту партию из продажи и начали собственное расследование, по поводу того, что могло стать причиной неудачной находки. Мед поступает от профессионального пчеловода из Южной Эстонии, который является ответственным и образцовым производителем, с ним нас связывают долгосрочные отношения сотрудничества. Производитель меда пояснил, что никакого мошенничества не было, и у нас нет оснований сомневаться в этом. Мы запросили в департаменте подробный результат анализа, на котором основано экспертное заключение, что мед содержит посторонние сахара. К сожалению, мы его пока не получили. Мы попросили PTA взять и проанализировать вторичную пробу за наш счет. В PTA пояснили, что вторичную пробу нельзя взять из той же партии, поскольку условия отбора проб разные. Эту же партию меда мы сами отправили в аккредитованную немецкую лабораторию Intertek на анализ тем же методом , где получили ответ, что это настоящий мед. Мы также отправили отозванную партию меда на новый анализ методом ДНК, где был получен ответ: это настоящий мед. Мы отправили эти результаты в PТА, но PТА им не удовлетворилcя, поскольку отбор проб не был одновременным. Мы попросили PTA провести альтернативный анализ взятой контрольной пробы, которая все еще имеется в лаборатории, но ответа не получили.