ВИДЕО | „Мне пишут, Ульяна Черногорова, убирайся в свою Сибирь!“ Яна Тоом про хейт, патриотизм и Каю Каллас(25)
„Притвориться сейчас кем-то другим, на старости лет, с какого перепугу?“ - сказала депутат Европейского парламента Яна Тоом (Центристская партия) в интервью RusDelfi. Cмотрите видео!
Яна, вас часто обвиняют в прокремлевской позиции. Пишут, как вы ездили в Крым в 2016 году, помогаете высланной активистке Зое Палямар, до этого вас критиковали за выступление в передачах Соловьева. Любой другой политик, кроме Яны Тоом, старался бы максимально дистанцироваться от этого шлейфа. Не напоминать о том, что у вашего сына гражданство РФ, не публиковать фото с Палямар, не говорить, что вы скучаете по Питеру. Почему вы это до сих пор делаете?
У меня есть семья, родственники, друзья. Почему я должна перестать быть собой, чтобы кому-то понравиться? Кому понравиться, оппонентам? Политикам из Isamaa? Что мне это даст? А что отнимет у моих избирателей? В чем состоит претензия, я не понимаю.
Я русскоязычный человек, воспитанный в русском культурном пространстве. Притвориться сейчас кем-то другим, на старости лет, с какого перепугу? Важно, чтобы люди оставались собой. Да, я правда очень скучаю по Петербургу, мне сейчас туда дороги нет. Я это прекрасно понимаю. Я знаю, меня туда не пустят. Депутатам Европарламентам визы не дают.
Получается, надо присесть, перед кем и почему?
(...)
Например, Михаил Кылварт недавно отказался вести основную страницу Facebook на двух языках и теперь пишет только на эстонском.
Вы спросите у Михаила Кылварта, чем он руководствовался в своих поступках, у меня спрашивайте про мои. Я недавно давала интервью Вилье Кийслер, она спросила, почему я в соцсетях ничего не делаю на эстонском. Это правда. У нас у всех есть слабые места, ведь когда я ставлю публикацию на эстонском языке, то получаю неадекватную волну хейта. Зачем самой нарываться? Это моя личная страница, ко мне в прихожую пришли и наплевали. Из инстинкта самосохранения перестала это делать.
Однако после интервью с Вильей я провела два стрима на эстонском. Они прошли замечательно, толпа народу пришла, задавали прекрасные вопросы. Теперь я поняла, что не буду игнорировать эту аудиторию и буду с ней работать.
Вы только в 2024 году поняли, что нужно работать с эстоноязычной аудиторией?
Я работала с ней до войны много. В 2019 году у меня была серьезная поддержка эстонцев на выборах. Это было интернет-сообщество. Тогда у нас была кампания по защите авторских прав. Я была теневым рапортером по многим значимым файлам. Но после начала войны все настолько разбалансировалось в обществе, что стало трудно разговаривать.
Пишут: уезжай на родину. Но я родилась в этой стране, мы прослеживаем историю нашей семьи до XVI века, эстонскую часть семьи. Меня почему-то называют Ульяной. Пишут: Ульяна Черногорова, убирайся в свою Сибирь. Да, отец у меня был Черногоров из Москвы. Почему Ульяна - тоже непонятно, красивое имя, но не мое. Спрашивают, почему у меня до сих пор не отняли гражданство. Мне не обидно от этого. Мне не обидно, если я наступаю на что-нибудь на улице. Мне хочется помыться.
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