ВИДЕО | „Мне пишут, Ульяна Черногорова, убирайся в свою Сибирь!“ Яна Тоом про хейт, патриотизм и Каю Каллас

Яна, вас часто обвиняют в прокремлевской позиции. Пишут, как вы ездили в Крым в 2016 году, помогаете высланной активистке Зое Палямар, до этого вас критиковали за выступление в передачах Соловьева. Любой другой политик, кроме Яны Тоом, старался бы максимально дистанцироваться от этого шлейфа. Не напоминать о том, что у вашего сына гражданство РФ, не публиковать фото с Палямар, не говорить, что вы скучаете по Питеру. Почему вы это до сих пор делаете?

У меня есть семья, родственники, друзья. Почему я должна перестать быть собой, чтобы кому-то понравиться? Кому понравиться, оппонентам? Политикам из Isamaa? Что мне это даст? А что отнимет у моих избирателей? В чем состоит претензия, я не понимаю.

Я русскоязычный человек, воспитанный в русском культурном пространстве. Притвориться сейчас кем-то другим, на старости лет, с какого перепугу? Важно, чтобы люди оставались собой. Да, я правда очень скучаю по Петербургу, мне сейчас туда дороги нет. Я это прекрасно понимаю. Я знаю, меня туда не пустят. Депутатам Европарламентам визы не дают.

Получается, надо присесть, перед кем и почему?

(...)

Например, Михаил Кылварт недавно отказался вести основную страницу Facebook на двух языках и теперь пишет только на эстонском.

Вы спросите у Михаила Кылварта, чем он руководствовался в своих поступках, у меня спрашивайте про мои. Я недавно давала интервью Вилье Кийслер, она спросила, почему я в соцсетях ничего не делаю на эстонском. Это правда. У нас у всех есть слабые места, ведь когда я ставлю публикацию на эстонском языке, то получаю неадекватную волну хейта. Зачем самой нарываться? Это моя личная страница, ко мне в прихожую пришли и наплевали. Из инстинкта самосохранения перестала это делать.

Однако после интервью с Вильей я провела два стрима на эстонском. Они прошли замечательно, толпа народу пришла, задавали прекрасные вопросы. Теперь я поняла, что не буду игнорировать эту аудиторию и буду с ней работать.

Вы только в 2024 году поняли, что нужно работать с эстоноязычной аудиторией?