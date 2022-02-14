Яна Тоом на передаче Соловьева: что вы тут делаете, господа — это тоже нагнетание

На фоне этого взаимного нагнетания вылупилась одна хорошая вещь: Запад и ЕС в конце концов отдают себе отчет, что у России есть некие оправданные ожидания и какие-то свои consern (беспокойства — пер.ред), и об этом надо разговаривать. Этого ведь не было никогда. В 1997 году НАТО собиралось расширяться и с Россией разговаривали. А потом забыли, что надо было говорить. Потому что у европейского человека существует такая аксиома: демократические государства ни для кого не могут быть опасны. Они могут нести свет и добро, они могут расширяться и всем будет хорошо. И совершенно упустили тот факт, что в России это видят совершенно иначе. Что Россия помнит, как эти самые демократичные государства могут быть более развитыми, как их солдаты воевали на территории России в течение последних 200 лет неоднократно. Сейчас все это сконцентрировалось, и на самом деле дипломатия работает.

"Ни одна разведка мира не делится со мной информацией. СМИ я верю плохо, особенно тем, которые ссылаются на 6 анонимных источников. Я сконцентрируюсь на том, что говорят в Европе . Тот факт, что ваш МИД использует термин англосаксы, на самом деле говорит о том, что МИД хорошо различает ЕС и НАТО .

"Я хочу обратить внимание нашей аудитории, что в нашей студии присутствуют представители разных стран, несмотря на напряженную обстановку. Яна Тоом из Эстонии , я благодарю вас за то, что вы приехали. Понимаю, что сейчас это непросто и представляю, какой критике вас подвергнут просто за сам факт участия в программе", — представил депутата Европарламента Яну Тоом Владимир Соловьев в своей передаче.

Только две страны, которые говорят, что войны не будет: одна из них Россия, другая Украина. Но Украине говорят: вас кто спрашивает, сидеть!" — начал передачу Владимир Соловьев.

"Байден якобы объявил, что вторжение России на Украину начнется на следующей неделе. Bloomberg упоминает 15 февраля, Politico пишет про 16 февраля. Сегодня CNN говорит — 22 февраля! Ну, правильно, чтобы 23 февраля уже отметить в Киеве День советской армии и военно-морского флота. Другой вопрос, почему 22? Во-первых, это красиво: 22.02.2022.

Вы тут очень плохо говорите о Макроне, но если мы посмотрим, как Макрон разговаривает… Мы с вами не знаем, о чем они говорили. Может, вы знаете, я не знаю. Хотя я состою во фракции, где как раз макронисты. Но я понимаю, что его оговорка про финляндизацию… Он потом стал свои слова забирать, потому что негоже европейскому лидеру так говорить об Украине, стране, лишенной право выбора", — сказала центристка Тоом.

"Что вы тут делаете, господа — это тоже нагнетание, конечно. Когда разные точки зрения звучат на федеральном канале, они формируют общественное мнение, вы же не будете с этим спорить. "Мы можем снести с лица земли то или это. Бегите". А чем вы сейчас отличаетесь от Байдена с его призывом?

Я не разделяю вот этой истерики. Я не хочу в ней участвовать. Я понимаю, ситуация очень плохая. Вы сказали, Россия воюет за свою безопасность. Россия не воюет за свою безопасность. Россия ведет переговоры за свою безопасность. С позиции страны, которая может повоевать, если что. И все это хорошо понимают. Не надо думать, что европейцы такие бессмысленные люди. Германия отказала Эстонии в желании, не моем, а моего правительства, в поставках Украине летального вооружения. В Германии сказали нет, наше вооружение в Украину не поедет. И Франция этого не делает, не отправляет оружие", — уточнила Яна Тоом.

"Европа едина. Конечно, в Европе есть разные мнения. Особенно в Восточной Европе. Моя собственная страна… Когда мы говорим, что мы независимы, то всегда подразумеваем не просто независимы, а независимы от России. Свободны от России. Даже демократию мерим в соотношении к России. Это болезнь Восточной Европы в целом. Восточная Европы долго задавала тон в Европе. Но сейчас нам это удается все хуже и хуже, к счастью. Сейчас превалирует какой-то здравый смысл. И я на Макрона, в отличие от вас, очень сильно надеюсь в этом смысле", — добавила Тоом.