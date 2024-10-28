Утечка данных раскрыла державшийся ранее в тайне визит Яны Тоом в оккупированный Крым

В сентябре прошлого года из российской системы бронирования путешествий Sirena-Travel произошла утечка данных о поездках за многие годы. Редакция Delfi обнаружила, что в июле 2016 года Яна Тоом приземлилась в симферопольском аэропорту, расположенном в оккупированном Россией Крыму. Помимо того, что эта поездка является морально предосудительной, посещение оккупированных территорий через Россию с точки зрения Украины считается незаконным. Этот факт также достоин упоминания и потому, что Тоом ранее не делала публичных заявлений о своей поездке.