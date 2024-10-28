Новости Эстонии
28.10.2024, 17:03

Утечка данных раскрыла державшийся ранее в тайне визит Яны Тоом в оккупированный Крым

 

В результате утечки данных российской туристической фирмы стало известно, что член Европарламента Яна Тоом в июле 2016 года посещала оккупированный Россией Крым. По словам Тоом, поездка была вызвана семейными обстоятельствами.

В сентябре прошлого года из российской системы бронирования путешествий Sirena-Travel произошла утечка данных о поездках за многие годы. Редакция Delfi обнаружила, что в июле 2016 года Яна Тоом приземлилась в симферопольском аэропорту, расположенном в оккупированном Россией Крыму. Помимо того, что эта поездка является морально предосудительной, посещение оккупированных территорий через Россию с точки зрения Украины считается незаконным. Этот факт также достоин упоминания и потому, что Тоом ранее не делала публичных заявлений о своей поездке.

В ответ на вопросы редакции Delfi Яна Тоом первоначально заявила, что в указанные даты она на самом деле встречалась с президентом Сирии Башаром Асадом. Эта встреча уже не раз обсуждалась в прессе.

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