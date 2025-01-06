Инспекция труда теперь консультирует только на эстонском. В исключительных случаях — на украинском, английском или русском

„Знаете ли вы, что 15 юристов-консультантов Инспекции труда отвечают более чем на 40 000 телефонных звонков и почти на 8 000 электронных писем в год? Это означает, что один юрист отвечает в среднем примерно на 2700 звонков и 530 электронных писем в год — впечатляет, не правда ли? И в этом году Инспекция труда продолжает оказывать помощь и давать ответы на вопросы, касающиеся трудовой жизни. Бесплатная информационная линия: 640 6000. Мы все также отвечаем на звонки по будням с 9:00 до 15:00. Но у нас есть некоторые изменения“, — сообщается в новости.

Если раньше при звонке на бесплатную информационную линию можно было выбрать один из трех языков — эстонский, русский, английский, то с 1 января такая возможность отсутствует. Консультационные услуги предоставляются в основном на эстонском языке.

В инспекции сообщают, что при звонке на горячую линию консультанты имеют право по своему усмотрению, в исключительных случаях, предложить помощь на украинском, русском, английском языках. То же самое касается и писем на адрес jurist@ti.ee.

Целью изменения является экономия ресурсов и содействие укреплению роли эстонского языка в официальном общении, говорится в сообщении.

„Но это не значит, что кто-то останется без помощи. Ведь продолжает работать русскоязычная страница Инспекции труда“, — отметили в посте.

В первых месяцах 2024 года оппозиционная партия EKRE внесла предложение закрыть русскоязычные версии сайтов правительства, министерств и госдепартаментов. Коалиционные партии инициативу не поддержали. Переход на эстонский язык в школах стал поводом вновь вернуться к этой теме.

Сейчас русский язык исчезает как на официальных ресурсах, так и в общественном пространстве. К примеру, с 1 января Департамент полиции и погранохраны отказался от информации на русском языке в электронных письмах.

С нового года Рийгикогу принял решение отказаться от русскоязычной версии сайта в связи с низкой посещаемостью. Пресс-служба парламента сообщила что, согласно решению правления Рийгикогу, которое было принято в ноябре, русскоязычная версия сайта будет закрыта с 2025 года из-за низкой посещаемости.

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