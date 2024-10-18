Департамент полиции и погранохраны пересмотрит языковую политику после жалобы на русский язык

Изменение, о котором идет речь, касается автоматической рассылки писем, не имеющих критического значения, прокомментировали в Департаменте полиции и погранохраны. В этих уведомлениях содержится информация о документах, удостоверяющих личность, таких как паспорт Эстонской Республики, ID-карта и карта вида на жительство. Например, о том, что заявление человека, желающего получить новый документ, принято в работу, или же что документ готов, и его можно забрать.

Сообщения о паспортах и ID-картах впоследствии будет рассылаться только на эстонском языке, поскольку этими документами владеют граждане Эстонии. Предполагается, что эти люди знают эстонский язык с рождения, либо же получили соответствующую категорию на знание языка, чтобы стать гражданином Эстонии. Департамент полиции и погранохраны счел, что использование эстонского в этом случае уместно и оправдано.

Оповещения, которые в экстренных ситуациях имеют критическое значение для безопасности, здоровья и жизни людей были и останутся на нескольких языках: эстонском, русском и английским. Например, рассылка смс-сообщений через EE-Alarm, когда в некой критической ситуации нужно оповестить всех об опасности и дать указания, как действовать. То же самое касается любой кризисной коммуникации. Уведомления на нескольких языках необходимы, чтобы более эффективно доносить самую важную информацию людей с разным языковом бэкграундом и избежать недопониманий, комментируют в департаменте.

В полиции прокомментировали и ситуацию с жалобой человека, недовольного уведомлением на трех языках. Помимо Языкового департамента обращение пришло и в Департамент полиции и погранохраны