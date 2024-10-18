Департамент полиции и погранохраны пересмотрит языковую политику после жалобы на русский язык(73)
Языковой департамент направил обращение в Департамент полиции и погранохраны из-за жалобы человека, который получил от PPA автоматическое уведомление на трех языках: эстонском, английском и русском. После этого PPA сообщил, что в следующем году исключит русский из рассылки автоматических ответов. Нужно ли ждать, что департамент полиции откажется от русского языка в принципе? Ответ на вопрос узнавал RusDelfi.
Изменение, о котором идет речь, касается автоматической рассылки писем, не имеющих критического значения, прокомментировали в Департаменте полиции и погранохраны. В этих уведомлениях содержится информация о документах, удостоверяющих личность, таких как паспорт Эстонской Республики, ID-карта и карта вида на жительство. Например, о том, что заявление человека, желающего получить новый документ, принято в работу, или же что документ готов, и его можно забрать.
Сообщения о паспортах и ID-картах впоследствии будет рассылаться только на эстонском языке, поскольку этими документами владеют граждане Эстонии. Предполагается, что эти люди знают эстонский язык с рождения, либо же получили соответствующую категорию на знание языка, чтобы стать гражданином Эстонии. Департамент полиции и погранохраны счел, что использование эстонского в этом случае уместно и оправдано.
Оповещения, которые в экстренных ситуациях имеют критическое значение для безопасности, здоровья и жизни людей были и останутся на нескольких языках: эстонском, русском и английским. Например, рассылка смс-сообщений через EE-Alarm, когда в некой критической ситуации нужно оповестить всех об опасности и дать указания, как действовать. То же самое касается любой кризисной коммуникации. Уведомления на нескольких языках необходимы, чтобы более эффективно доносить самую важную информацию людей с разным языковом бэкграундом и избежать недопониманий, комментируют в департаменте.
В полиции прокомментировали и ситуацию с жалобой человека, недовольного уведомлением на трех языках. Помимо Языкового департамента обращение пришло и в Департамент полиции и погранохраны
„Мы извинились перед ним за то, что отправленное уведомление его обеспокоило, и объяснили причину отправки трехъязычных уведомлений. Уведомления, связанные с документами, удостоверяющими личность, получают как граждане Эстонии, так и иностранцы, проживающие в Эстонии. Однако мы пересмотрели отправляемые автоматические уведомления в течение жизненного цикла документов и решили, что будет достаточно двух языков“, – сообщил департамент.
Уведомления, в которых говорится о картах вида на жительство, будут в дальнейшем рассылаться на эстонском и английском языках. Ими владеют граждане самых разных стран, поэтому принято решение оставить рассылку на английском языке, который является универсальным международным языком.
Введение этого изменения в рассылке автоматических ответов было запланировано уже давно. По первоначальному плану изменения начнутся в следующем году, однако план реализации и точные временные рамки пока не обозначены.
Часть сайта Департамента полиции и погранохраны, посвященная вопросам гражданства, документов, идентитета и статусов находится на реконструкции, поскольку не менялась в течение очень долгого времени и даже выглядела не так, как основной сайт РРА. Переход на новую платформу – это длительный процесс, и части информации там пока действительно нет, добавили в департаменте.
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