Рийгикогу отказался от русскоязычной версии сайта

Пресс-служба парламента сообщила Rus.ERR, что, согласно решению правления Рийгикогу, которое было принято в ноябре, русскоязычная версия сайта будет закрыта с 2025 года из-за низкой посещаемости.

В августе Rus.ERR сообщал, что Министерство юстиции и цифровых технологий перестанет переводить законы на русский язык в целях экономии средств.

Недавно стало известно, что онлайн трансляцию инфочасов правительства, которые традиционно проходят по четвергам, с нового года также решили больше не переводить на русский язык.

Ранее „МК-Эстония“ писал, что в первых месяцах 2024 года оппозиционная партия EKRE внесла предложение закрыть русскоязычные версии сайтов правительства, министерств и госдепартаментов. Коалиционные партии инициативу не поддержали.

Переход на эстонский язык в школах стал поводом вновь вернуться к этой теме.

После того, как этой осенью Департамент госинфосистемы (Riigi Infosüsteemi Amet, RIA), подведомственное Минюсту учреждение, выпустил демоверсию первого госприложения – eesti.ee, партия EKRE потребовала объяснений у премьер-министра Кристена Михала (Партия реформ), почему в приложении присутствует версия на русском.

Портал Delfi Forte попросил Министерство юстиции, курирующее сферу цифровых технологий, прокомментировать эту тему.

„В наши дни нет смысла тратить деньги налогоплательщиков на русскоязычную коммуникацию государственных учреждений“, – считает министр юстиции и цифрового развития Лийза Пакоста.

В декабре новое приложение eesti.ee официально представили публике. Перевода на русский там нет.

На запрос „МК-Эстонии“ о русско-язычной версии ответили представители RIA: „Сокращение использования русского языка на каналах государственных учреждений является общей директивой, и на основании этого у нас нет планов добавлять новые переводы на русский язык на государственном портале eesti.ee“.