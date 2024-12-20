Где в Таллинне получить медицинскую помощь во время праздников

Все отделения неотложной помощи, а также Таллиннская скорая помощь обслуживают пациентов ежедневно в круглосуточном режиме. Вызвать скорую можно по номеру 112.

Таллиннские дежурные аптеки открыты по адресу Тынисмяги, 5 и Викерлазе, 19.

Таллиннская стоматологическая клиника (Тоомпуйестеэ, 4b) открыта в понедельник, 23 декабря, с 8 до 18 часов. Во вторник, среду и четверг, 24–26 декабря, первую помощь в клинике можно получить с 9 до 14 часов. В канун Нового года, 31 декабря, Таллиннская стоматологическая клиника работает с 8 до 18 часов, а 1 января – с 10 до 14 часов. Первую помощь оказывают врач и хирург. Мустакивиский филиал клиники (Махтра, 1) закрыт 24–26 декабря, 31 декабря и 1 января.

В случае проблем со здоровьем за помощью также можно обратиться по консультационному номеру семейных врачей 1220 или +372 634 6630.

Общие рекомендации

Чтобы праздники прошли без травм и проблем со здоровьем, соблюдайте несколько простых правил.

Следите за питанием: избегайте переедания и контролируйте потребление алкоголя, чтобы предотвратить проблемы с пищеварением и здоровьем.

Не перегружайте себя физически. Осторожно поднимайте тяжелые предметы и не перенапрягайтесь при активных играх или уборке.

Важно следить за безопасностью в доме: не оставляйте без присмотра горящие свечи и фейерверки, проверяйте гирлянды и украшения, чтобы избежать пожаров или травм.

Также позаботьтесь о гигиене: мойте руки перед едой, следите за чистотой на кухне, регулярно проветривайте помещение.

Если праздники проходят на улице, одевайтесь тепло и будьте осторожны на гололёде, чтобы избежать простуд и падений.

Не забывайте про психологическое здоровье: старайтесь не перегружать себя обязательствами, делегируйте задачи и просите помощи, чтобы избежать стресса.

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