Памятка для пересекающих эстонско-российскую границу во время праздников(6)
С наступлением школьных каникул и праздников, несмотря на рекомендацию не ездить в Россию, число пересекающих границу может увеличиться. Налогово-таможенный департамент напоминает, что с августа этого года на эстонско-российских пограничных пунктах проводится полный таможенный контроль, который продлевает время, затрачиваемое на пересечение границы. НТД просит пересекающих границу учитывать это при планировании поездки и запастись терпением.
Пограничные пункты и время работы
Пограничный пункт в Нарве, пересечь который могут только пешеходы, открыт ежедневно с 7:00 до 23:00.
Пограничные пункты Койдула и Лухамаа, которые можно пересекать также на транспортных средствах, открыты круглосуточно.
Самые длинные очереди на данный момент стоят на пограничном пункте Нарва, который в день пересекает в среднем 1000-1500 человек. На пограничном пункте Койдула и Лухамаа в настоящий момент нет очередей, оба пограничных пункта пересекают в среднем около 300 человек в день, но следует учитывать, что с наступлением школьных каникул и праздников эти цифры увеличатся. На транспортных средствах границу можно пересечь на пограничных пунктах Лухамаа и Койдула, и в среднем там эстонско-российскую границу пересекают 40-50 транспортных средств в день. Водителям транспортных средств поможет онлайн-бронирование очереди GoSwift.
Полный таможенный контроль и очереди на границе
Исходя из решения правительства республики, НТД проводит на эстонско-российских пограничных пунктах полный таможенный контроль, чтобы таможенники могли убедиться, что в Россию не попадают товары, находящиеся под санкциями, то есть запрещённые. Для пассажира, пересекающего границу пешком, полный таможенный контроль означает проверку каждого человека и находящегося при нём багажа. Если пассажир пересекает границу на автомобиле, то добавляется проверка транспортного средства и находящегося в нём товара. Пассажиров, путешествующих на маршрутных автобусах, попросят выйти из автобуса с багажом и пройти аналогичный таможенный контроль, как и для пешеходов. Ориентировочное время ожидания на пограничных пунктах зависит от конкретной ситуации, но для плавного пересечения границы стоит следовать следующим рекомендациям:
Убедитесь, что у вас с собой нет предметов, которые нельзя везти в Россию. Дополнительную информацию о действующих запретах и ограничениях можно найти на сайте НТД или позвонив на телефон таможенной информации +372 880 0814 (пн.–чт. 9:00–16:30, пт. 9:00–15:30. NB! 23.12 9:00-13:30, 24.-26.12 телефон службы поддержки клиентов не работает).
Пожалуйста, не пакуйте подарки в подарочную упаковку! Таможенник должен видеть предметы, сопровождающие пересекающего границу, чтобы убедиться, что пересекающий границу не имеет при себе ничего, что подпадает под санкции или другие ограничения. На пограничном пункте вас попросят раскрыть подарочную упаковку.
Путешествуйте налегке. Чем меньше багажа и вещей, тем быстрее пройдёт проверка.
Попробуйте приурочить своё пересечение границы к менее популярному времени и месту. Самые большие очереди на данный момент стоят на пограничном пункте Нарва, особенно по утрам.
Одевайтесь в соответствии с погодой. Учтите вероятность того, что вам придётся долго стоять в очереди на открытом воздухе.
Запаситесь временем и терпением.
С момента введения полного таможенного контроля с августа этого года по состоянию на 16 декабря таможенники выявили на пограничном пункте Нарва около 1300 нарушений, на пограничном пункте Койдула - около 350 нарушений, а в Лухамаа - около 400 нарушений. В основном через границу продолжают пытаться провозить евро. Банкноты государств – членов Европейского союза запрещено вывозить в Россию, хотя Европейская комиссия указала здесь также возможности исключения, не уточнив сумму. Евро не является официальным платёжным средством в России, и применение исключения практически по всем случаям, выявленным на эстонско-российском пограничном пункте, не было оправданным. Поэтому просим пересекающих границу скорее сосредоточиться на действующем запрете, а не на исключении. Кроме того, через границу пытались перевезти электронику, предметы роскоши, запчасти для автомобиля и др. На пограничных пунктах Лухамаа и Койдула мы видим ошибки в товарных кодах в таможенных декларациях бизнес-клиентов. Напоминаем, что нарушение санкций является преступлением, по которому уголовное производство проводит Департамент полиции безопасности, а возглавляет производство прокуратура.
Пересечение границы в праздничные дни может быть спокойным и плавным, если следовать рекомендациям и приходить на пограничный пункт хорошо подготовленным.