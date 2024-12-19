Памятка для пересекающих эстонско-российскую границу во время праздников

С момента введения полного таможенного контроля с августа этого года по состоянию на 16 декабря таможенники выявили на пограничном пункте Нарва около 1300 нарушений, на пограничном пункте Койдула - около 350 нарушений, а в Лухамаа - около 400 нарушений. В основном через границу продолжают пытаться провозить евро. Банкноты государств – членов Европейского союза запрещено вывозить в Россию, хотя Европейская комиссия указала здесь также возможности исключения, не уточнив сумму. Евро не является официальным платёжным средством в России, и применение исключения практически по всем случаям, выявленным на эстонско-российском пограничном пункте, не было оправданным. Поэтому просим пересекающих границу скорее сосредоточиться на действующем запрете, а не на исключении. Кроме того, через границу пытались перевезти электронику, предметы роскоши, запчасти для автомобиля и др. На пограничных пунктах Лухамаа и Койдула мы видим ошибки в товарных кодах в таможенных декларациях бизнес-клиентов. Напоминаем, что нарушение санкций является преступлением, по которому уголовное производство проводит Департамент полиции безопасности, а возглавляет производство прокуратура.