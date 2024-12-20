Рекомендация для автовладельцев – следуя этому правилу, вы точно не останетесь в праздники посреди дороги

Зимой перепады температур бывают весьма значительны, и, если у вас есть привычка заправляться только, когда бак почти пуст, может случиться так, что до места назначения вы вообще не доберетесь.

„Зимой каждый водитель должен придерживаться правила: отправляться на заправку, когда бак пуст всего наполовину, – отметил руководитель по закупкам топлива и логистике Olerex Вейко Вярк. – Пустея, топливный бак заполняется воздухом. Поскольку в воздухе содержится влага, она сначала начинает конденсироваться на внутренней поверхности пустого бака, а затем постепенно оседает на дно. Эта вода вызывает перебои в работе двигателя“.

Таким образом, чем меньше в баке топлива, тем больше в нем влаги и тем больше образуется конденсата, что, в свою очередь, увеличивает риск того, что однажды автомобиль просто не заведется. Вярк подчеркивает, что правило поддержания бака полным следует соблюдать даже, если автомобиль хранится в теплом гараже.

Поскольку зимой автомобили часто покрываются снегом и льдом, он также призывает водителей быть осторожными в процессе заправки. Например, нередко вода попадает в топливный бак именно в момент заправки, когда с автомобиля случайно осыпается снег или лед: „Попадание воды в двигатель, топливную систему и топливный фильтр может привести к неисправности машины“.

Есть и еще одна веская причина держать зимой топливный бак полным. Поскольку погодные условия часто непредсказуемы, если с вашим автомобилем что-то случится во время движения или он застрянет в снегу, гораздо лучше дожидаться помощи в теплой машине с работающим двигателем, чем замерзать и проклинать себя за то, что отложили заправку.

Основанный на эстонском капитале местный розничный продавец топлива Olerex был учрежден в 1994 году. Сегодня сеть предприятия включает более 100 станций полного обслуживания и экспресс-заправок по всей Эстонии, где работает около 800 человек. Olerex – компания с многолетней историей, которая считает чрезвычайно важным устойчивое управление, внедрение возобновляемых источников энергии и замедление климатических изменений.

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