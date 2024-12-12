Новые поправки к закону об энергорынке приведут к росту цен для „простых смертных“?

„Если это приведет к тому, что мы получим новых потребителей в лице производств, то с другой стороны рост потребления позволит снизить цены на электричество. Нам нужно будет посмотреть, где эта граница, которая будет посильна для общества, и какое соглашение коалиция может заключить“, — ответила Алендер на последний вопрос по этой теме.

Как пояснил в свою очередь министр экономики Эркки Кельдо, приход новых мощностей, которые должны появиться у нас в результате изменений, в долгосрочной перспективе позволит избежать резких скачков сетевой платы. Новый закон окажет комплексное влияние, в том числе, например, на появление новых рабочих мест в энергетическом секторе и рост зарплат.

Более или менее по существу ответил премьер-министр Кристен Михал. „Скорее всего, в начале следующего года нам придется начать обсуждение, что мы можем сделать, чтобы наши производства и предприниматели были более конкурентоспособными. Но здесь нужно сказать честно, что в конечном итоге котел цен на электричество — это общий котел. Если ты хочешь, чтобы у производств оно было дешевле, это означает, что потребители будут платить на пару центов больше. В других странах это так“, — сказал глава правительства.

Выгода для крупных потребителей

Как мы уже сообщали утром, сегодня, 12 декабря, правительство утвердило поправки к Закону о рынке электроэнергии, которые призваны ускорить процесс подключения производителей электроэнергии и крупных потребителей к передающей сети, а также сделать стоимость подключения равномерной и более предсказуемой.

В результате изменения законодательства подключение как крупных потребителей, так и производителей электроэнергии может стать значительно более выгодным. Например, подключение 50-мегаваттного потребления к району подстанции Пальяссааре в Харьюмаа обойдется примерно на 14 миллионов евро дешевле, чем сейчас. При аналогичных условиях подключение производства электроэнергии мощностью 50 мегаватт к району подстанции Арукюла в Харьюмаа будет дешевле примерно на 9 миллионов евро. Точные изменения станут известны после утверждения нового прейскуранта.

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