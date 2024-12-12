ПРЯМО СЕЙЧАС | Вице-канцлер по языковой политике утвержден в должности. Правительство рассказывает о новых решениях

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Михал сообщил, что есть несколько хороших новостей. Например, то, что Еврокомиссия выделила Эстонии дополнительно 19 млн евро на укрепление восточной границы. Поддержку получили и другие страны, граничащие с ЕС. Об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.

Также ЕС достиг договоренность относительно 15-го пакета санкций. Следующим направлением могло бы стать сосредоточение внимания на экспорте российских энергоносителей, отметил премьер.

Председательство в Венгрии в ЕС заканчивается, следующим председателем станет Польша. „Это значит, что вопросы расширения ЕС, разные санкционные пакеты, ожидания и решения будут более мощными“, - сказал Михал.

Правительство приняло 23 решения. Например, внесение изменений в Закон об энергетическом рынке. Поправки призваны ускорить процесс подключения производителей электроэнергии и крупных потребителей к передающей сети, а также сделать стоимость подключения равномерной и более предсказуемой. Подробнее об этом читайте ЗДЕСЬ.

Кристина Каллас сообщила, что сегодня утвердила в должности вице-канцлера по языковой политике. „Языковая политика, исходя из Конституции ЭР, является одной из основных политических сфер, которая относится к сфере ответственности министерства образования с момента восстановления независимости, но управление которой было недостаточным. В течение полутора лет в должности министра я увидела, что результатом этого стало то, что языковая политика находится, скорее, на заднем плане. Я считаю важным, чтобы управление в этой сфере стало намного более сильным“, - отметила министр. Она добавила, что сейчас в данной области на повестке очень много важных вопросов: переход на эстоноязычное образование; языковые вопросы, связанных с мигрантами из Украины; вопрос того, в каких пространствах и в каком объеме использовать эстонский язык и т. д.

Вице-канцлером станет Кайри Калдоя. Она будет работать в Тарту и приступит с своим обязанностям в феврале следующего года.