Правительство одобрило поправки к Закону о рынке электроэнергии
Сегодня, 12 декабря, правительство утвердило поправки к Закону о рынке электроэнергии, которые ускорят процесс подключения производителей электроэнергии и крупных потребителей к передающей сети, а также сделают стоимость подключения равномерной и более предсказуемой.
„Для увеличения производства возобновляемой энергии необходимо укрепить электросети, чтобы к ним можно было присоединить новые ветряные и солнечные электростанции. Прогнозируемость платы за подключение и единый прейскурант упрощают процесс подключения для застройщиков и крупных потребителей, а также позволяют развивать возобновляемую энергетику именно там, где это наиболее целесообразно и экономически эффективно. Увеличение производства возобновляемой энергии в свою очередь поможет снизить цену для потребителя“, — заявила министр климата Йоко Алендер.
Новые цены
Законопроект создает правила, на основе которых главная сетевая компания Elering сможет разработать и согласовать с Департаментом конкуренции новый прейскурант на подключение.
Подключающийся к существующей основной сети будет покрывать расходы на усиление сети и строительство точки подключения на основе фиксированной платы. Если кто-то захочет подключиться в месте, где основная сеть отсутствует, нужно будет покрыть фиксированную плату за укрепление сети и на основе расходов стоимость строительства точки подключения. По текущим прогнозам, плата за подключение к сетям 110 кВ и 330 кВ будет различаться.
В результате изменения законодательства подключение как крупных потребителей, так и производителей электроэнергии может стать значительно более выгодным. Например, подключение 50-мегаваттного потребления к району подстанции Пальяссааре в Харьюмаа обойдется примерно на 14 миллионов евро дешевле, чем сейчас. При аналогичных условиях подключение производства электроэнергии мощностью 50 мегаватт к району подстанции Арукюла в Харьюмаа будет дешевле примерно на 9 миллионов евро. Точные изменения станут известны после утверждения нового прейскуранта.
Более длинная прямая линия
В целях оптимизации использования сети были уточнены принципы взимания платы за электрическую сеть, применяющиеся при неиспользовании мощности в полном объеме. Это мотивирует производителей электроэнергии своевременно пересматривать свои необходимые мощности и высвобождать неиспользуемые.
Кроме того, проект допускает строительство прямых линий протяженностью до 15 километров вместо нынешних шести. Это позволит энергоемким производствам заключать договор прямой покупки с производителем электроэнергии и снизит плату за использование сетей.
Реализация законопроекта поможет производителям электроэнергии, которые примут участие в тендере по возобновляемой энергии в первой половине 2025 года и которые при подаче предложения должны заранее точно знать стоимость подключения.
Одобренный правительством проект далее поступит на рассмотрение Рийгикогу. Целью является введение платы за подключение на основе прейскуранта уже летом 2025 года, но не позднее начала 2026 года.