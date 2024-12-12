Правительство одобрило поправки к Закону о рынке электроэнергии

„Для увеличения производства возобновляемой энергии необходимо укрепить электросети, чтобы к ним можно было присоединить новые ветряные и солнечные электростанции. Прогнозируемость платы за подключение и единый прейскурант упрощают процесс подключения для застройщиков и крупных потребителей, а также позволяют развивать возобновляемую энергетику именно там, где это наиболее целесообразно и экономически эффективно. Увеличение производства возобновляемой энергии в свою очередь поможет снизить цену для потребителя“, — заявила министр климата Йоко Алендер.

Новые цены

Законопроект создает правила, на основе которых главная сетевая компания Elering сможет разработать и согласовать с Департаментом конкуренции новый прейскурант на подключение.

Подключающийся к существующей основной сети будет покрывать расходы на усиление сети и строительство точки подключения на основе фиксированной платы. Если кто-то захочет подключиться в месте, где основная сеть отсутствует, нужно будет покрыть фиксированную плату за укрепление сети и на основе расходов стоимость строительства точки подключения. По текущим прогнозам, плата за подключение к сетям 110 кВ и 330 кВ будет различаться.

В результате изменения законодательства подключение как крупных потребителей, так и производителей электроэнергии может стать значительно более выгодным. Например, подключение 50-мегаваттного потребления к району подстанции Пальяссааре в Харьюмаа обойдется примерно на 14 миллионов евро дешевле, чем сейчас. При аналогичных условиях подключение производства электроэнергии мощностью 50 мегаватт к району подстанции Арукюла в Харьюмаа будет дешевле примерно на 9 миллионов евро. Точные изменения станут известны после утверждения нового прейскуранта.

Более длинная прямая линия