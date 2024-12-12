Эстония получит от ЕС 19 млн евро на усиление мер по отражению гибридных угроз на границе с РФ

„Решение комиссии показывает, с одной стороны, что Европа все более серьезно относится к защите своей восточной границы, а с другой – демонстрирует доверие к достижениям и планам Эстонии, – прокомментировал решение Еврокомиссии министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс, слова которого передала пресс-служба ведомства. – Мы приложили усилия, чтобы наряду с другими проблемами безопасности наши партнеры по ЕС лучше понимали вызовы и угрозы на восточной границе Европы. Эстония отвечает за защиту внешних границ Европейского союза и Шенгенской зоны. С помощью этих дополнительных денег мы сможем внедрить лучшие технологии и возможности для защиты нашей собственной границы в узком смысле, а также безопасности всего Шенгенского визового пространства в более широком плане“.

Эстония получит 19,4 миллиона евро, Латвия – 17 миллиона евро, Литва – 15,4 миллиона евро, Финляндия – 50 миллиона евро, Польша – 52 миллиона евро, Норвегия – 16,4 миллиона евро.

Средства будут направлены на модернизацию оборудования для электронного наблюдения, улучшение телекоммуникационных сетей, развертывание мобильных средств обнаружения и предотвращения атак беспилотников для обеспечения осведомленности о ситуации в режиме реального времени и повышения мобильности пограничных патрулей.

Министерство внутренних дел подчеркнуло, что Россия и Беларусь используют миграцию как политическое оружие для дестабилизации ситуации в европейских странах и ослабления целостности Шенгенской зоны, и в 2024 году число нелегальных пересечений границы между ЕС и Беларусью увеличилось по сравнению с 2023 годом на 66%.

„Методы старые, а наглость новая“