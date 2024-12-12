ВИДЕО | Правительство рассказало о новых решениях. На ряд вопросов министры отвечали уклончиво

Как сообщила в свою очередь Хартман, было решено, что необходимости в отдельном представителе правительства в Ида-Вирумаа пока нет. „Мы видим, что регионы очень заинтересованы в том, чтобы с их интересами считались. Также мы видим, что вопрос не только в Ида-Вирумаа, но и в других регионах Эстонии. Сейчас мы предложили договориться о четырех региональных представителях, которые будут уделять на местах больше внимания темам, связанным с экономикой и предпринимательством. Представитель Ида-Вирумаа стал хорошим примером того, как представлять интересы уезда, и мы видимо, что интерес есть и у других“, — пояснила министр.

Вице-канцлером станет Кайри Калдоя. Она будет работать в Тарту и приступит с своим обязанностям в феврале следующего года.

Кристина Каллас сообщила, что сегодня утвердила в должности вице-канцлера по языковой политике. „Языковая политика, исходя из Конституции ЭР, является одной из основных политических сфер, которая относится к сфере ответственности министерства образования с момента восстановления независимости, но управление которой было недостаточным. За полтора года в должности министра я увидела, что результатом этого стало то, что языковая политика находится, скорее, на заднем плане. Я считаю важным, чтобы управление в этой сфере стало намного более сильным“, — отметила министр. Она добавила, что сейчас в данной области на повестке очень много важных вопросов: переход на эстоноязычное образование; языковые вопросы, связанных с мигрантами из Украины; вопрос того, в каких пространствах и в каком объеме использовать эстонский язык и т. д.

Правительство приняло 23 решения. Например, внесение изменений в Закон об энергетическом рынке. Поправки призваны ускорить процесс подключения производителей электроэнергии и крупных потребителей к передающей сети, а также сделать стоимость подключения равномерной и более предсказуемой. Подробнее об этом читайте ЗДЕСЬ.

Председательство Венгрии в ЕС заканчивается, следующим председателем станет Польша. „Это значит, что вопросы расширения ЕС, разные санкционные пакеты, ожидания и решения будут более мощными“, — сказал Михал.

В начале пресс-конференции Михал сообщил, что есть несколько хороших новостей. Например, Еврокомиссия выделила Эстонии дополнительно 19 млн евро на укрепление восточной границы. Поддержку получили и другие страны, граничащие с ЕС. Об этом можно прочитать ЗДЕСЬ .

Соответствующий конкурс будет объявлен в начале следующего года.

Уклончивые ответы министров

На ряд вопросов журналистов министры сегодня отвечали уклончиво. Например, на вопрос ERR относительно того, планирует ли Эстония посылать в Украину миротворцев, если война будет заморожена в нынешних границах, Михал четкого ответа не дал. Он сказал, что разговаривал как с Эммануэлем Макроном, Дональдом Туском, так и президентом и премьер-министром Украины о том, как усилить позицию Украины, чтобы Россия была вынуждена начать переговоры. Пока никто не понимает, что кроме силы может заставить Путина изменить свои цели.

„То, что мы считаем разумным подходом, чтобы люди не умирали в войне, для России не что иное, как показатель слабости. Это основная тема, которая обсуждается. И обсуждаются все различные возможности, как в будущем прийти к максимально хорошему результату для Европы, Украины и мира. Эти разговоры о возможных совместных операциях — это пока лишь обсуждение, но из украинского конфликта мы вынесли урок, в том числе в отношении эстонской прессы, что мы не обсуждаем вещи, которые мы не будем делать, а обсуждаем то, как сделать так, чтобы Украина победила“.

Несколько раз журналисты пытались получить у министра климата четкий ответ на вопрос о том, как утвержденные поправки к закону об энергорынке повлияют на обычных потребителей.

„Если это приведет к тому, что мы получим новых потребителей в лице производств, то с другой стороны рост потребления позволит снизить цены на электричество. Мы должны будем посмотреть, где эта граница, которая будет посильна для общества, и какое соглашение коалиция может заключить“, — ответила Алендер на последний вопрос по этой теме.

Как пояснил в свою очередь министр экономики Эркки Кельдо, приход новых мощностей, которые должны появиться у нас в результате изменений, в долгосрочной перспективе позволит избежать резких скачков сетевой платы. Новый закон окажет комплексное влияние, в том числе, например, на появление новых рабочих мест в энергетическом секторе и рост зарплат.

Более или менее по существу ответил премьер-министр Кристен Михал. „Скорее всего, в начале следующего года нам придется начать обсуждение, что мы можем сделать, чтобы наши производства и предприниматели были более конкурентоспособными. Но здесь нужно сказать честно, что в конечном итоге котел цен на электричество — это общий котел. Если ты хочешь, чтобы у производств оно было дешевле, это означает, что потребители будут платить на пару центов больше. В других странах это так“, — сказал глава правительства.

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