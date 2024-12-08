ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1019-й день) | Трамп и Зеленский сообщили о потерях сторон в войне. В Кремле с этими данными не согласились

США выделяют Киеву военную помощь на 988 млн долларов. В новый пакет помощи Украине войдут танки, БПЛА, ракеты, сообщило Минобороны США. Заявленная цель - обеспечить Киев средствами „для победы в войне“ против России. Подробнее читайте ЗДЕСЬ .

Минобороны РФ заявляет , что за ночь Россию атаковали 46 украинских беспилотников. Министерство обороны РФ заявило, что в течение ночи российские регионы атаковали 46 украинских беспилотников, все они, по его утверждениям, были „перехвачены и уничтожены“. В том числе российское военное ведомство говорит о 17 дронах, сбитых над Белгородской областью, 12 — над Курской, 6 — над Воронежской, 7 — над Ростовской и 4 — над Астраханской.

ВСУ сообщили, что Украину за ночь атаковали 74 российских дрона, они были сбиты или „потеряны“. Воздушные силы ВСУ заявили, что в течение ночи российские военные атаковали Украину при помощи 74 беспилотников типа „шахед“ и других модификаций. По данным ВСУ, 28 беспилотников было сбито над восемью украинскими регионами, а еще 46 — „локационно потеряно“ (такую формулировку украинские военные применяют, когда дроны исчезают с радаров, что может быть связано с работой радиоэлектронной борьбы).

В сообщении Воздушных сил сказано, что из-за падения сбитого „шахеда“ в городе Каменское в Днепропетровской области были „повреждены здания и имущество граждан, пострадавшим предоставляется помощь“.

Глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак писал, что в результате атаки в Каменском районе пострадала 64-летняя женщина, которая будет лечиться дома. В пяти многоквартирных домах выбиты окна, повреждено коммунальное предприятие, учебное заведение, два автомобиля и линия электропередач, заявил Лысак.