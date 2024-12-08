ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1019-й день) | Трамп и Зеленский сообщили о потерях сторон в войне. В Кремле с этими данными не согласились
Подводим итоги очередного дня войны в Украине.
США выделяют Киеву военную помощь на 988 млн долларов. В новый пакет помощи Украине войдут танки, БПЛА, ракеты, сообщило Минобороны США. Заявленная цель - обеспечить Киев средствами „для победы в войне“ против России. Подробнее читайте ЗДЕСЬ.
Минобороны РФ заявляет, что за ночь Россию атаковали 46 украинских беспилотников. Министерство обороны РФ заявило, что в течение ночи российские регионы атаковали 46 украинских беспилотников, все они, по его утверждениям, были „перехвачены и уничтожены“. В том числе российское военное ведомство говорит о 17 дронах, сбитых над Белгородской областью, 12 — над Курской, 6 — над Воронежской, 7 — над Ростовской и 4 — над Астраханской.
ВСУ сообщили, что Украину за ночь атаковали 74 российских дрона, они были сбиты или „потеряны“. Воздушные силы ВСУ заявили, что в течение ночи российские военные атаковали Украину при помощи 74 беспилотников типа „шахед“ и других модификаций. По данным ВСУ, 28 беспилотников было сбито над восемью украинскими регионами, а еще 46 — „локационно потеряно“ (такую формулировку украинские военные применяют, когда дроны исчезают с радаров, что может быть связано с работой радиоэлектронной борьбы).
В сообщении Воздушных сил сказано, что из-за падения сбитого „шахеда“ в городе Каменское в Днепропетровской области были „повреждены здания и имущество граждан, пострадавшим предоставляется помощь“.
Глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак писал, что в результате атаки в Каменском районе пострадала 64-летняя женщина, которая будет лечиться дома. В пяти многоквартирных домах выбиты окна, повреждено коммунальное предприятие, учебное заведение, два автомобиля и линия электропередач, заявил Лысак.
Трамп призвал Путина к переговорам с Украиной. Избранный президент США Дональд Трамп призвал немедленно прекратить огонь в Украине и начать переговоры. Подробности ЗДЕСЬ.
Зеленский заявил, что с начала войны Украина потеряла 43 тысячи военных убитыми. Президент Владимир Зеленский заявил, что с начала полномасштабной войны Украина потеряла 43 тыс. военнослужащих убитыми, а еще 370 тыс. человек получили ранения. Незадолго до этих заявлений Зеленского избранный президент США Дональд Трамп написал, что Украина потеряла на поле боя 400 тыс. военнослужащих. Число российских потерь убитыми и ранеными он оценил в 600 тыс. человек. Подробнее ЗДЕСЬ.
Кремль прокомментировал призыв Трампа к переговорам и его заявление о потерях. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле „внимательно ознакомились“ с заявлением избранного президента США Дональда Трампа с призывом начать переговоры о прекращении войны в Украине. По его словам, Путин неоднократно говорил о том, что Россия „открыта для переговоров по Украине и приветствует мирные инициативы“, исходящие в первую очередь от стран Глобального Юга и партнеров по БРИКС.
Он также прокомментировал заявления Трампа о потерях обеих сторон. По словам Пескова, эти данные „изложены в украинской трактовке и отражают официальную позицию Украины“, а реальные цифры потерь „совершенно другие“. В Кремле утверждают, что украинские потери „кратно превышают потери с российской стороны“.
По материалам BBC News Русской службы и „Медузы“.