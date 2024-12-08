За рубежом
08.12.2024, 10:35

США выделяют Киеву военную помощь на 988 млн долларов

 
Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото.
ФОТО: Mariam Zuhaib | Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

В новый пакет помощи Украине войдут танки, БПЛА, ракеты, сообщило Минобороны США. Заявленная цель - обеспечить Киев средствами „для победы в войне“ против России.

США объявили о выделении Украине нового „значительного“ пакета военной помощи на сумму 988 миллионов долларов (около 934 млн евро), передает DW. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны США в субботу, 7 декабря. Заявленная цель помощи - „обеспечить Украину средствами, необходимыми для победы в борьбе с российской агрессией“. Это 22-й пакет помощи Украине, выделенный администрацией Джо Байдена в рамках инициативы содействия безопасности Украины (USAI).

В новый пакет помощи войдут беспилотники, танки, бронемашины, боеприпасы для ракетных систем HIMARS, а также необходимое оборудование и запчасти для артиллерийских систем.

США продолжат вместе с другими союзниками предоставлять Украине поддержку, необходимую ей „для победы в войне“, заявляет Пентагон.

Президентские полномочия Джо Байдена истекают в январе 2025 года. На посту главы государства его сменит республиканец Дональд Трамп.

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