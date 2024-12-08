США выделяют Киеву военную помощь на 988 млн долларов

США объявили о выделении Украине нового „значительного“ пакета военной помощи на сумму 988 миллионов долларов (около 934 млн евро), передает DW. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны США в субботу, 7 декабря. Заявленная цель помощи - „обеспечить Украину средствами, необходимыми для победы в борьбе с российской агрессией“. Это 22-й пакет помощи Украине, выделенный администрацией Джо Байдена в рамках инициативы содействия безопасности Украины (USAI).