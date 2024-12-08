Зеленский заявил, что с начала войны Украина потеряла 43 тысячи военных убитыми

При этом, как написал Зеленский в своих соцсетях, „в нашей армии приблизительно 50 процентов раненых возвращаются в строй и фиксируются все ранения, в частности, легкие и повторные“, сообщает BBC News Русская служба.

Незадолго до этих заявлений Зеленского избранный президент США Дональд Трамп написал, что Украина потеряла на поле боя 400 тыс. военнослужащих. Число российских потерь убитыми и ранеными он оценил в 600 тыс. человек.

Трамп встречался с Зеленским в субботу — их переговоры с участием президента Франции Эммануэля Макрона состоялись в Париже, во время церемонии открытия отреставрированного собора Нотр-Дам. После них Трамп призвал к скорейшему началу переговоров о мире в Украине.

Зеленский заявил, что эта встреча была „хорошей“.

„Мы обсудили важные вещи на поле боя в Украине и в глобальной ситуации — от нашего фронта до Северной Кореи, — написал президент Украины. — Я сказал, что нам нужен справедливый и сильный мир, который россияне не разрушат через несколько лет, как они уже это делали“.

Как сказал Зеленский, Украина прежде всего заинтересована в „действенных гарантиях мира“.

„Вот что такое эта война. Это не закончить просто бумажкой и несколькими подписями. А прекращенный огонь без гарантий может разгореться снова в любой момент, как Путин это уже делал. Чтобы гарантировать, что потерь украинцев и украинок больше не будет, надо гарантировать надежность мира и не закрывать глаза на оккупацию“, — заключил Зеленский.