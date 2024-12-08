„Я хорошо знаю Владимира. Сейчас его время действовать“. Трамп призвал Путина к переговорам с Украиной

„Асада больше нет. Он бежал из своей страны. Его защитник, Россия, Россия, Россия, во главе с Владимиром Путиным, больше не заинтересована в его защите. России вообще незачем было там находиться. Они потеряли всякий интерес к Сирии из-за Украины, где около 600 тысяч российских солдат получили ранения или были убиты в войне, которая никогда не должна была начаться и может продолжаться вечно“, — говорится в заявлении, пишет Meduza.

Трамп сказал, что президент Украины Владимир Зеленский хотел бы заключить сделку с Россией, чтобы „прекратить это безумие“. По словам Трампа, украинские силы „нелепо потеряли 400 тысяч солдат“ и много мирных жителей:

„Необходимо немедленно прекратить огонь и начать переговоры. Слишком много жизней так бесполезно потрачены, слишком много семей разрушены. И если так пойдет и дальше, это может перерасти в нечто гораздо большее и гораздо худшее. Я хорошо знаю Владимира. Сейчас его время действовать. Китай может помочь. Мир ждет!“

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