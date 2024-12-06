06.12.2024, 13:35
Bloomberg включил эстонскую компанию в число главных оборонных стартапов Европы. Глава фирмы: „В Европе будет новая и более крупная война“
ФОТО: | Delfi Meedia
Как пишет Bloomberg, грядущее возвращение Дональда Трампа в Белый дом заставляет европейские страны готовиться к тому, что им придется помогать Украине, а, возможно, и защищать себя, не рассчитывая на помощь США. Рост военных бюджетов создает возможности для военных производителей, в том числе компаний, стремящихся использовать искусственный интеллект (AI) в оборонных целях. Среди названный в материале лидеров в этой сфере — и эстонский стартап.
Основанную в начале 2024 года компанию Frankenburg Technologies в статье характеризуют, как „эстонского новичка с простым девизом — „Технологии для победы в войне“.
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