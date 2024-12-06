Bloomberg включил эстонскую компанию в число главных оборонных стартапов Европы. Глава фирмы: „В Европе будет новая и более крупная война“

Главный продукт — относительно недорогие ракеты, которые сбивают вражеские беспилотники, используя программное обеспечение для точного наведения. Исполнительным директором компании является Кусти Сальм, который до нынешнего лета занимал должность канцлера Министерства обороны Эстонии и ушел в отставку на фоне вылившегося на публику конфликта с министром Ханно Певкуром. Сальм привлек к работе в компании высокопоставленных отставных военных, включая бывшего командующего Силами обороны Мартина Херема и командира дивизии Вейко-Велло Пальма. Компания Frankenburg, которой меньше года, не привлекла крупного венчурного капитала, но Сальм заверил Bloomberg, что у нее „здоровое“ начальное финансирование. Его стартап выиграл контракт на поставку своих ракет в Украину в начале следующего года.