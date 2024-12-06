Экономика
06.12.2024, 13:35

Bloomberg включил эстонскую компанию в число главных оборонных стартапов Европы. Глава фирмы: „В Европе будет новая и более крупная война“

 
Дмитрий Григорьев
Кусти Сальм и Мартин Херем
Кусти Сальм и Мартин Херем
ФОТО: Tiit BlaatRauno Volmar | Delfi Meedia

Как пишет Bloomberg, грядущее возвращение Дональда Трампа в Белый дом заставляет европейские страны готовиться к тому, что им придется помогать Украине, а, возможно, и защищать себя, не рассчитывая на помощь США. Рост военных бюджетов создает возможности для военных производителей, в том числе компаний, стремящихся использовать искусственный интеллект (AI) в оборонных целях. Среди названный в материале лидеров в этой сфере — и эстонский стартап.

Основанную в начале 2024 года компанию Frankenburg Technologies в статье характеризуют, как „эстонского новичка с простым девизом — „Технологии для победы в войне“.

Главный продукт — относительно недорогие ракеты, которые сбивают вражеские беспилотники, используя программное обеспечение для точного наведения. Исполнительным директором компании является Кусти Сальм, который до нынешнего лета занимал должность канцлера Министерства обороны Эстонии и ушел в отставку на фоне вылившегося на публику конфликта с министром Ханно Певкуром. Сальм привлек к работе в компании высокопоставленных отставных военных, включая бывшего командующего Силами обороны Мартина Херема и командира дивизии Вейко-Велло Пальма. Компания Frankenburg, которой меньше года, не привлекла крупного венчурного капитала, но Сальм заверил Bloomberg, что у нее „здоровое“ начальное финансирование. Его стартап выиграл контракт на поставку своих ракет в Украину в начале следующего года.

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