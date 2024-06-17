Сальм не собирается уходить в отставку с поста канцлера Министерства обороны до конца лета

„Я придерживался своей позиции, как мы и говорили утром 27 мая, когда я подал заявление об отставке и рассказал министру обороны о причинах своей отставки. В них ничего не изменилось, и поэтому я не планирую уходить раньше“, - сказал Сальм в понедельник ERR после встречи с министром обороны Ханно Певкуром.

Он пояснил, что решение не спешить с оставлением должности связано с желанием тщательно ввести в курс дела нового канцлера Министерства обороны и нового командующего Силами обороны Андруса Мерило.

Салм отверг утверждения о том, что его действия были каким-либо образом продиктованы борьбой внутри Партии реформ за пост лидера политической силы, который станет вакантным после вероятного ухода председателя партии и премьер-министра Каи Каллас на высокую должность в структурах Европейского союза.

„Ну, это интерпретация министра обороны Певкура. Я не собираюсь это комментировать, и все это, конечно, не соответствует действительности. Я говорил с министром обороны о причинах своего ухода, также прокомментировал их более широко, и я на 100% продолжаю их придерживаться“, - сказал Сальм.

Сальм также отверг утверждение, что его уход объясняется личной обидой на то, что министр обороны не поддержал его кандидата на пост командующего Силами обороны Вейко-Велло Пальма, решив выдвинуть Андруса Мерило.

На вопрос, как он сможет продолжать работать с Певкуром до конца лета, если у него такие разногласия с министром, Сальм ответил: „Я стараюсь и буду стараться оставаться профессионалом в этих вопросах. Я могу работать со всеми, и любые эмоции не должны вмешиваться в работу“.

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